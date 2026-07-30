- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 835
- Час на прочитання
- 1 хв
"Посилка не прийде ні з дроном, ні з вібратором": "Мадяр" про нові феєричні атаки на склади Wildberries
Командувач СБС прокоментував ураження складів Wildberries у Росії дотепною фразою про «дикоягідний фіолетовий саван».
Командувач Сил безпілотник систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» іронічно прокоментував атаку на склади логістичного центру Wildberries у російських Пензі та Удмуртії 30 липня. Він поінформував про ураження вже восьмого логістичного центру компанії.
Про це Бровді написав у Мережі.
«Посилка не прийдет» ні з дроном, ні з вібратором; віднині ні в Пензу, ні в красну армію. Перепрошую, Удмуртію», — йдеться у дотепній заяві командувача СБС.
Він зазначив, що удари по Wildberries у Росії тривають, написавши, що «дикоягідний фіолетовий саван крокує болотами».
Зі слів Мадяра випливає, що українські захисники уразили вже вісім логістичних центрів Wildberries.
«Сьомий, восьмий…, — поки менше, ніж більше, але то поки. А пак увидиме», — вказано в повідомленні.
«Не броунівський рух, задля броунівського: Електросталь, Краснодар, Невинномисськ, Шушари/Пітер, Уткина Заводь, Сімферополь, Рязань, Сарапул, Мастинівка», — вказав Бровді.
Він також вкотре запевнив, що Україна вистоїть, відбудує Крим, а «Москва ляже».
Нагадаємо, у ніч проти 30 липня українські дрони FP-1 компанії Fire Point атакували склади логістичного центру Wildberries у Пензі, викликавши масштабну пожежу площею до 180 тис. кв. м. За словами місцевої влади, евакуйовано близько 200 співробітників, відомо про одного постраждалого. Також у Мережі повідомили про удари по аналогічному хабу в Сарапулі (Удмуртія) та по порту у Тамані на Кубані.