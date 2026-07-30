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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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"Посилка не прийде ні з дроном, ні з вібратором": "Мадяр" про нові феєричні атаки на склади Wildberries

Командувач СБС прокоментував ураження складів Wildberries у Росії дотепною фразою про «дикоягідний фіолетовий саван».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Пожежа на складах Wildberries у Пензі після атаки 30 липня

Пожежа на складах Wildberries у Пензі після атаки 30 липня / © Скриншот з відео очевидців

Командувач Сил безпілотник систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» іронічно прокоментував атаку на склади логістичного центру Wildberries у російських Пензі та Удмуртії 30 липня. Він поінформував про ураження вже восьмого логістичного центру компанії.

Про це Бровді написав у Мережі.

«Посилка не прийдет» ні з дроном, ні з вібратором; віднині ні в Пензу, ні в красну армію. Перепрошую, Удмуртію», — йдеться у дотепній заяві командувача СБС.

Він зазначив, що удари по Wildberries у Росії тривають, написавши, що «дикоягідний фіолетовий саван крокує болотами».

Зі слів Мадяра випливає, що українські захисники уразили вже вісім логістичних центрів Wildberries.

«Сьомий, восьмий…, — поки менше, ніж більше, але то поки. А пак увидиме», — вказано в повідомленні.

«Не броунівський рух, задля броунівського: Електросталь, Краснодар, Невинномисськ, Шушари/Пітер, Уткина Заводь, Сімферополь, Рязань, Сарапул, Мастинівка», — вказав Бровді.

Він також вкотре запевнив, що Україна вистоїть, відбудує Крим, а «Москва ляже».

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня українські дрони FP-1 компанії Fire Point атакували склади логістичного центру Wildberries у Пензі, викликавши масштабну пожежу площею до 180 тис. кв. м. За словами місцевої влади, евакуйовано близько 200 співробітників, відомо про одного постраждалого. Також у Мережі повідомили про удари по аналогічному хабу в Сарапулі (Удмуртія) та по порту у Тамані на Кубані.

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Дата публікації
Кількість переглядів
835
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