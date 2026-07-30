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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Ракета вбила цілу родину у власному домі, вижив лише пес: нові деталі трагедії у Кривому Розі

На Дніпропетровщині, де загинула ціла родина після атаки РФ, з-під завалів дістали пса.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Ракета знищила будинок

Ракета знищила будинок / © Дніпропетровська ОВА

У Радушному в Криворізькому районі на Дніпропетровщині 30 липня внаслідок російського масованого удару загинули всі члени багатодітної родини.

Про це повідомили в Новопільській сільській раді, до складу якої входить селище Радушне.

Унаслідок влучання загинули 6 людей — троє дорослих та троє дітей. Ще 8 осіб поранені, зокрема хлопчики 6 та 15 років. Потерпілим надають медичну допомогу.

Наслідки атаки / © Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки / © Дніпропетровська ОВА

Крім того, два приватні будинки зруйновані вщент, ще п’ять — пошкоджені. Пожежі, що виникли після удару, підрозділи ДСНС ліквідували.

Під час розбору завалів дістали будинку у родини Воронових дістали песика Роккі. Він наразі є єдиним, хто вижив.

Раніше повідомлялося, що у передмісті Кривого Рогу в приватний будинок, де мешкала родина, було влучання балістичної ракети «Іскандер-М», випущеної з російського Воронежа.

Атака РФ по Україні 30 липня — що відомо

Уночі проти 30 липня російські війська масовано атакували низку українських регіонів дронами та ракетами. Є загиблі та постраждалі.

Під ударом, зокрема, перебував Київ. В Оболонському районі після влучань загорілися павільйони на ринку, у Святошинському — гаражний кооператив. Відомо про одну загиблу людину та двох постраждалих.

У Львові після атаки зафіксовано декілька влучань, пошкоджені дві багатоповерхівки та нежитлові споруди. За даними ОВА, наразі відомо про 20 постраждалих, 14 з них — у лікарнях. Під завалами житлового будинку залишаються люди, триває рятувальна операція.

Під час атаки по Полтавській області зафіксовано влучання у термінал «Нової пошти», також горіли склади приватного підприємства. Відомо про загиблу людину.

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Дата публікації
Кількість переглядів
10
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