Шкіра подає сигнали SOS: ознаки того, що ви надто часто приймаєте душ

Ознаки того, що ви надто часто приймаєте душ / © Credits

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Ранковий душ, вечірній ритуал чи навіть два душі на день після тренувань — у кожного свої звички. Ця тема давно викликає суперечки, а знаменитості регулярно дивують нестандартними підходами, бо одні зізнаються, що миються лише раз на тиждень, інші навіть примудряються снідати просто під душем. Видання Real Simple розповіло про 5 головних ознак того, що ваша шкіра страждає від надмірного очищення та пояснило, як змінити звички, щоб зберегти її здоровою.

Відчуття ідеально «скрипучої» чистоти — не привід для гордості. Найчастіше воно означає, що шкіра втратила свої природні захисні олії. Здорова шкіра після душу має відчуватися комфортно, а не пересушено.

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Чи існує поняття «занадто багато душу»

Універсальної норми не існує. Для людини, яка активно займається спортом і багато пітніє, два душі на день можуть бути абсолютно нормальними. А ось власникам сухої шкіри чи людям із екземою навіть один довгий гарячий душ щодня може зашкодити. Все залежить від індивідуальних особливостей, а саме, роботи сальних залоз, фізичної активності, рівня потовиділення, контакту з бактеріями та наявності шкірних захворювань.

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Загалом рекомендується приймати душ щодня чи щонайменше два-три рази на тиждень. Однак набагато важливіше стежити не за кількістю водних процедур, а за тим, що «говорить» ваша шкіра. Часте відчуття сухості, свербіж, стягнутість або підвищена чутливість можуть свідчити, що звичний режим потребує корекції.

Занадто частий душ шкодить шкірі

Шкірний бар’єр — це природний захист організму. Він утримує вологу всередині та не дозволяє бактеріям, алергенам і подразникам проникати вглиб шкіри. Кожен гарячий душ і агресивні очищувальні засоби поступово змивають природні жири, які підтримують цей захисний шар. У результаті шкіра стає сухою, чутливою та вразливою.

Після душу шкіра неприємно стягується. Якщо після миття здається, ніби шкіра стала «на два розміри меншою», це одна з найхарактерніших ознак надмірного очищення. Здорова шкіра повинна легко розтягуватися під час руху, а не створювати відчуття скутості. Якщо стягнутість виникає майже після кожного душу, варто зробити воду менш гарячою, скоротити час миття та одразу після нього наносити зволожувальний крем без ароматизаторів. Крем більше не рятує від сухості. Ви сумлінно користуєтеся лосьйоном після кожного душу, але вже за годину шкіра знову суха. Причина може бути не у косметиці. Надто часте миття настільки пошкоджує захисний бар’єр, що він більше не здатен утримувати вологу. Через це навіть хороший крем працює значно гірше. Щоб допомогти шкірі, наносьте зволожувальний засіб, поки вона ще трохи волога. Якщо проблема не зникає, варто переглянути саме звички під час прийняття душу. Постійно свербить шкіра, хоча висипань немає. Не завжди свербіж означає алергію чи реакцію на холод, іноді це сигнал того, що шкіра втратила свої природні захисні жири. Надмірне миття також може порушувати баланс мікробіому шкіри, через що нервові закінчення стають чутливішими. У результаті виникають свербіж, подразнення та дискомфорт навіть тоді, коли зовні шкіра має абсолютно нормальний вигляд. Полегшити ситуацію допоможуть тепла, а не гаряча вода та м’які очищувальні засоби. Улюблена косметика раптом почала пекти. Якщо крем чи сироватка, якими ви користувалися роками, раптом почали викликати печіння, не поспішайте списувати все на нову формулу. Пошкоджений захисний бар’єр значно легше пропускає подразники. Це можна порівняти з цегляною стіною, у якій вимило розчин між цеглинами, тож те, що раніше залишалося зовні, тепер легко проникає всередину. У такій ситуації дерматологи радять тимчасово максимально спростити догляд і зосередитися на відновленні шкірного бар’єра, а не експериментувати з новими засобами. Шкіра втратила природне сяйво. Пересушена шкіра не лише викликає дискомфорт, а й змінює зовнішній вигляд. Через нестачу вологи її поверхня починає нерівномірно відбивати світло, тому обличчя здається тьмяним і втомленим. Якщо останнім часом сяйво зникло без очевидної причини, варто звернути увагу не лише на косметику, а й на свої звички під час приймання душу.

Як приймати душ без шкоди для шкіри

Відмовлятися від щоденного душу зовсім не потрібно, набагато важливіше змінити сам підхід. Основні правила прості:

приймайте короткий душ

використовуйте теплу, а не гарячу воду

обирайте м’які очищувальні засоби

одразу після душу наносьте зволожувальний крем

Якщо ж навіть після цих змін шкіра продовжує залишатися сухою, свербіти чи подразнюватися, варто звернутися до дерматолога. Подібні симптоми можуть свідчити не лише про надмірне миття, а й про такі захворювання, як екзема чи контактний дерматит.

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