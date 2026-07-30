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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
1 хв

Тушкована курка зі стручковою квасолею, солодким перцем і морквою: рецепт для швидкої вечері

Повноцінна друга страва, яка поєднує в собі ніжне куряче філе та овочевий гарнір зі стручкової квасолі, солодкого перцю, моркви та цибулі, тушкованих у томатно-соєвому соусі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
95 ккал
Коментарі
Тушкована курка зі стручковою квасолею, солодким перцем та морквою

Тушкована курка зі стручковою квасолею, солодким перцем та морквою / © Credits

Виходить смачно, корисно і ідеально підійде для швидкої вечері.

Інгредієнти

куряче філе
400 г
стручкова квасоля
250 г
болгарський перець
1 шт.
морква
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
2 зубчики
соєвий соус
2 ст. л.
мелена паприка
1 ч. л.
сушений базилік
1 ч. л.
сушений орегано
0,5 ч. л.
олія
2 ст. л.
мелений чорний перець
сіль

  1. Куряче філе помийте та наріжте на шматочки середнього розміру.

  2. У стручкової квасолі відріжте кінчики з обох боків, наріжте на середні шматочки, відваріть у киплячій підсоленій воді 3–5 хвилин і відкиньте на друшляк.

  3. Болгарський перець очистьте від насіння та перетинок, наріжте брусочками.

  4. Моркву натріть на великій тертці.

  5. Цибулю та часник очистьте. Цибулю наріжте півкільцями, часник видавіть через прес.

  6. У сковороді на олії обсмажте цибулю та моркву до м’якості.

  7. Додайте куряче філе і смажте п’ять хвилин, потім стручкову квасолю, болгарський перець, томатну пасту, паприку, базилік, орегано, влийте соєвий соус, посоліть, перемішайте і тушкуйте на повільному вогні 12 хвилин.

  8. Додайте часник, ще раз перемішайте, зніміть з вогню, накрийте кришкою і дайте настоятися 3–5 хвилин.

Поради:

  • Спеції додавайте за власним смаком.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
25
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