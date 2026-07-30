- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 25
- Час на прочитання
- 1 хв
Тушкована курка зі стручковою квасолею, солодким перцем і морквою: рецепт для швидкої вечері
Повноцінна друга страва, яка поєднує в собі ніжне куряче філе та овочевий гарнір зі стручкової квасолі, солодкого перцю, моркви та цибулі, тушкованих у томатно-соєвому соусі.
Виходить смачно, корисно і ідеально підійде для швидкої вечері.
Інгредієнти
- куряче філе
- 400 г
- стручкова квасоля
- 250 г
- болгарський перець
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 2 зубчики
- соєвий соус
- 2 ст. л.
- мелена паприка
- 1 ч. л.
- сушений базилік
- 1 ч. л.
- сушений орегано
- 0,5 ч. л.
- олія
- 2 ст. л.
- мелений чорний перець
-
- сіль
-
Куряче філе помийте та наріжте на шматочки середнього розміру.
У стручкової квасолі відріжте кінчики з обох боків, наріжте на середні шматочки, відваріть у киплячій підсоленій воді 3–5 хвилин і відкиньте на друшляк.
Болгарський перець очистьте від насіння та перетинок, наріжте брусочками.
Моркву натріть на великій тертці.
Цибулю та часник очистьте. Цибулю наріжте півкільцями, часник видавіть через прес.
У сковороді на олії обсмажте цибулю та моркву до м’якості.
Додайте куряче філе і смажте п’ять хвилин, потім стручкову квасолю, болгарський перець, томатну пасту, паприку, базилік, орегано, влийте соєвий соус, посоліть, перемішайте і тушкуйте на повільному вогні 12 хвилин.
Додайте часник, ще раз перемішайте, зніміть з вогню, накрийте кришкою і дайте настоятися 3–5 хвилин.
Поради:
Спеції додавайте за власним смаком.