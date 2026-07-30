Час подбати про півонії: 4 важливі завдання для запобігання хворобам та пишного цвітіння в майбутньому

Півонії / © ТСН

Реклама

Правильний догляд за півоніями в липні-серпні матиме величезний вплив на те, наскільки добре ваша рослина цвіте наступного року.

Коли ваша півонія закінчила цвісти цього літа, вона зайнята створенням та накопиченням енергії, необхідної для вирощування наступних чудових квітів. Допоможіть своїй рослині з цим завданням — і ви будете щедро винагороджені ще більш красивими пелюстками наступної весни.

Реклама

Як це зробити, розповідає GardeningKnowHow.

Реклама

Щойно пишне видовище розкішних пелюсток закінчиться, дуже легко забути про вашу півонію на решту літа. Без цілеспрямованого догляду в середині літа півонія однаково цвістиме наступного року. Але за умови правильного догляду ви допоможете своїй рослині виростити найбільші та найкрасивіші квіти. Правильний літній догляд особливо важливий цього року, оскільки невідомо, як довго триватиме спека, а рослини, що постраждали від перегрівання, пріоритезують базове виживання над ще одним сезоном рясного цвітіння. І навіщо втрачати цю можливість, якщо забезпечити вашому півонії необхідний догляд зараз швидко та легко.

Догляд за півоніями в липні нескладний, але ці чотири прості завдання допоможуть вашій рослині пережити стрес від високих літніх температур і дозволять їй зосередитися на накопиченні поживних речовин, необхідних для чудових квітів наступного року.

Обрізайте відцвілі квіти, щоб зміцнити коріння

Переважна більшість півоній починають утворювати насіння в шкірястих коробочках, щойно пелюстки квітів починають в’янути. Це витрачає багато енергії, яку можна було б спрямувати на розвиток більшої кореневої системи, щоб забезпечити рясніше цвітіння наступного року.

Тому вашим першочерговим завданням у догляді за півоніями влітку є обрізання відцвілих квітів й коробочок з насінням. Використовуйте гострі секатори для обрізання відцвілих квітів півоній — і не забудьте спочатку заточити леза, якщо ви цього давно не робили, адже рослині легше загоювати чисті зрізи — щоб зрізати стебло трохи вище першого здорового листка під відцвілою квіткою.

Реклама

Щоб уникнути появі шкідників та грибкових захворювань, краще викинути зрізані квіти у смітник, а не дозволяти їм падати на землю.

Видалення мертвого та пошкодженого листя, щоб уникнути хвороб

Півонії схильні до кількох грибкових захворювань, які створюють стрес для рослини. Хвора рослина витрачає цінну енергію на боротьбу з інфекцією, уражене листя не зможе фотосинтезувати, а якщо їх не лікувати, деякі грибкові захворювання можуть навіть вбити рослину. Грибки також можуть перебувати в стані спокою протягом зими, безпосередньо впливаючи на цвітіння наступного року.

Хоча ботритіс, який часто називають фітофторою півоній та сірою гниллю, зазвичай вражає півонії навесні, ви можете помітити борошнисту росу на півоніях влітку, водночас листя має такий вигляд, ніби його посипали дрібним білим борошном. Якщо плямистість листя півонії, яку часто називають кором півонії, залишилася непоміченою навесні, ви також можете побачити її в липні, коли маленькі червоні плями почнуть зливатися в темні, нерівні плями.

Зберіть будь-яке листя, що опало на землю, а також видаліть мертве або пошкоджене і викиньте все у сміття, щоб уникнути повторного зараження. Також важливо протирати секатори дезінфікувальним спиртом. Визначення хвороби півонії визначить, чи потрібно вам вживати подальших запобіжних заходів.

Реклама

Залиште здорове зелене листя на місці поки що, оскільки воно діє як сонячні панелі протягом літа та осені, фотосинтезуючи для вироблення енергії, яка буде зберігатися в м’ясистих бульбах рослин, готових живити ріст наступного року. Зачекайте, поки листя відімре після перших заморозків, перш ніж обрізати трав’янисті півонії пізньої осені.

Рясне поливання раз на тиждень

Дорослі півонії відносно посухостійкі, через що їх легко пропустити під час поливання. Але якщо ви замислюєтеся над тим, як отримати більші квіти півонії наступного року, поливання є надзвичайно важливою частиною вашого плану догляду.

Зараз рослина використовує всю енергію, яку виробляє з листя, для розвитку міцнішої кореневої системи, але від наступного місяця до осені вона почне формувати мікроскопічні, зародкові бруньки, які називаються «вічками», трохи нижче поверхні ґрунту. Ці вічка будуть перебувати в стані спокою всю зиму, а наступної весни прокинуться, викинувши стебла вгору з уже сформованими маленькими квітковими бутонами.

Уявіть собі ці літні місяці після цвітіння як час планування бутонізації — і ви зрозумієте, чому підтримка зволоження півонії зараз призведе до кращого цвітіння наступного року.

Однак важливо правильно поливати півонії: краще раз на тиждень ретельно промочувати ґрунт, ніж щодня злегка змочувати рослини. Глибоке поливання, завдяки якому вода проникає глибоко в ґрунт, стимулює кореневу систему проникати вглиб у пошуках вологи, що робить рослину більш витривалою; щоденне легке поливання призводить до утворення слабких коренів, що розвиваються лише на поверхні. Оскільки корені півоній є м’ясистими бульбами, обмеження поливання максимум до одного разу на тиждень гарантує, що ґрунт не перезволожиться, що може призвести до загнивання бульб.

Молоді або нещодавно посаджені півонії, які ще не розвинули потужну кореневу систему, а також півонії в контейнерах потребуватимуть частішого поливання.

Поливайте ґрунт, а не замочуйте листя, щоб зменшити ризик грибкової інфекції.

Покращуйте поживні речовини та вологість за допомогою мульчі

Останній крок, який потрібен півоніям у липні, — це 5-сантиметровий шар мульчі, укладений на поверхню ґрунту, щоб допомогти утримувати вологу. Ви можете використовувати будь-який натуральний матеріал, такий як домашній компост, залишки універсального ґрунту для горщиків або спеціально виготовлену мульчу. Перевага використання натуральної мульчі полягає в тому, що поживні речовини будуть вимиватися в землю, повільно підживлюючи рослину, а органічна речовина зрештою перегниє, покращуючи структуру ґрунту для здорового росту.

Використовуйте дугоподібні граблі, розподіляючи мульчу зубцями, а потім перевертайте граблі, щоб вирівняти її плоским краєм.

Важливо не засипати центр рослини мульчею, оскільки занадто глибоко закопана крона погано цвістиме, а органічний матеріал, що утримує воду біля стебел, може призвести до гниття. Півонії мають широку, а не глибоку кореневу систему, тому розподіліть мульчу навколо рослини, тримаючи її подалі від центральних стебел.

Поширена помилка, яка може зашкодити вашій півонії в липні

Може здатися розумним підживити півонію в липні, щоб дати рослині більше енергії для формування цих важливих коренів і вічок, але не спокушайтеся. Удобрюйте півонію зараз — і ви не зробите рослині жодної послуги.

По-перше, півонії не потребують інтенсивного підживлення, і загальне правило полягає в тому, щоб не підживлювати цю рослину, якщо для цього немає особливої причини. Хоча підживлення півоній навесні є звичним — хоча й аж ніяк не обов’язковим — кроком, коли ці прекрасні свіжі червоні пагони досягають висоти приблизно 5-10 см, наприкінці літа воно може порушити природний цикл рослини. Стимулювання нового росту в цей період року може завадити підготовці рослини до переходу в стан спокою восени.

Хоча деякі люди й підживлюють рослини одразу після відцвітання, підживлення наприкінці літа — навіть добривом з низьким вмістом азоту — спонукає рослину витрачати енергію на ріст нового листя, а не накопичувати її в бульбах, щоб бути готовою до наступної весни. Крім того, такий додатковий ріст листя може зробити рослину більш вразливою до грибкових захворювань із настанням вологішої погоди.

Натуральна мульча забезпечить вашу півонійюусіма необхідними поживними речовинами без додаткових добрив. Якщо ви хвилюєтеся за свою рослину або вважаєте, що вона демонструє ознаки того, що не отримує всіх необхідних поживних речовин, то не удобрюйте її «про всяк випадок». Натомість перевірте свій ґрунт, щоб точно з’ясувати, у чому проблема.

Догляд за півоніями в липні-серпні полягає в тому, щоб ваша рослина була щасливою та здоровою, щоб вона могла спрямувати всю свою енергію на вирощування бруньок наступного року та міцну кореневу систему для їх підтримки. Обрізання відмерлих квітів, видалення пошкодженого листя, глибоке поливання та мульчування забезпечать вашій півонії все необхідне для гарного цвітіння наступної весни. Хоча вам доведеться трохи зачекати на результати, чудові квіти варті ваших зусиль.

Новини партнерів