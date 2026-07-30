Готували підземний прорив до Литви?: що стоїть за тунелями, які "спалили" на кордоні з Білоруссю

Литва викрила тунель з Білорусі, Фото: ілюстративне / © Associated Press

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У Варенському районі на південному сході Литви прикордонники викрили чергову спробу білоруської сторони розхитати ситуацію на кордоні ЄС та НАТО. Зокрема, було знайдено тунель. Про це 28 липня повідомило місцеве видання LRT.

Аналітикою ділиться ISW.

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У Литві виявили тунель, що будували з Білорусі

Під час патрулювання сили безпеки зафіксували підозрілі коливання ґрунту, які свідчили про активні земляні роботи. Перевірка підтвердила здогадки: з території Білорусі проривали підземний хід, який на момент виявлення ще не встигли завершити.

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За словами литовських службовців, подібну тактику Мінськ застосовує не вперше — аналогічні тунелі раніше вже використовували для незаконного переправлення мігрантів та контрабанди товарів.

Цей епізод є частиною ширшої стратегії Росії із нарощування своєї військової присутності в Білорусі та її подальшого втягнення на орбіту інтересів Кремля.

Від 2021 року білоруський режим регулярно вдається до гібридної агресії проти західних сусідів. Білорусь штучно спрямовує потоки тисяч мігрантів до кордонів Польщі, Литви та Латвії.

Що передувало

Нагадаємо, литовські прикордонники у Варенському районі виявили підземний тунель, який прокладали з території Білорусі. За попередніми оцінками Служби охорони державного кордону Литви, цей хід могли готувати для незаконного переправлення мігрантів.

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Підозрілу вібрацію ґрунту зафіксували під час патрулювання, після чого до перевірки залучили польських фахівців зі спеціальним обладнанням. Завдяки контрольному бурінню вдалося знайти тунель діаметром близько метра та глибиною 1,5 метра, який на той момент ще не мав виходу на територію Литви.

У відомстві наголосили, що це вже не перший подібний випадок: раніше схожі підземні шляхи знаходили як у Литві, так і в Польщі, де їх використовували для контрабанди товарів та нелегального переправлення людей.

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