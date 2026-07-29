У Литві "спалили" таємний тунель з Білорусі, і це вже не вперше: що за цим стоїть

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Литовські прикордонники виявили підземний тунель, який веде з території Білорусі до Литви. За попередньою оцінкою, його могли використовувати для незаконного переправлення мігрантів через державний кордон.

Про це повідомила Служба охорони державного кордону Литви (VSAT), пише LRT.lt.

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Тунель знайшли минулої середи у Варенському районі на південному сході країни. Під час патрулювання прикордонники зафіксували вібрації ґрунту, які свідчили про можливе прокладання підземного ходу з боку Білорусі.

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Для перевірки інформації литовські правоохоронці залучили польських фахівців, які привезли спеціальне обладнання для пошуку підземних тунелів. Після буріння контрольного отвору було виявлено підземний хід, який на той момент ще не мав виходу на територію Литви.

За даними VSAT, діаметр тунелю становить близько одного метра, а глибина його залягання — приблизно 1,5 метра.

У відомстві зазначили, що це не перший подібний випадок. Раніше аналогічні тунелі вже знаходили як у Литві, так і в Польщі. Їх використовували для контрабанди товарів, а також незаконного переправлення людей через білоруський кордон.

Нагадаємо, раніше польські прикордонники також повідомляли про виявлення підземних тунелів на кордоні з Білоруссю, які, за їхніми даними, використовували для незаконального переправлення мігрантів. У Варшаві вважають, що організатори нелегальної міграції шукають нові способи обходу посиленого прикордонного контролю.

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