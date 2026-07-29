Росія атакувала Україну з шести напрямків, в хід пішли “Бандеролі”, є влучання: де і куди досі летить (мапа)

Атака дронами по Україні / © ТСН

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У ніч проти 29 липня російські окупанти атакували Україну 80 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами з шести напрямків. Сили ППО збили та подавили 65 цілей, проте є зафіксовані влучання. Ворожа атака триває.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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У ніч проти 29 липня російські війська здійснили атаку із застосуванням 80 ударних безпілотників різних типів. Серед них — Shahed (зокрема реактивні), «Гербера», «Італмас», баражувальні боєприпаси «Бандероль» і дрони-імітатори «Пародія».

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За попередньою інформацією, станом на 08:00 сили ППО знищили або придушили 65 ворожих безпілотників типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та інших моделей. Їх збивали на півночі, півдні та сході України.

Водночас зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 10 локаціях. Крім того, падіння уламків збитих БпЛА зафіксували ще на двох локаціях.

Станом на ранок повітряна атака триває. У повітряному просторі України залишилися ворожі безпілотники. Зокрема, дрони рухаються на Запоріжжя з півдня та на Харків із півночі. Також зберігається загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Повітряна тривога вже поширилася на центральні області України.

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Мапа тривог / © скриншот

До слова, кількома днями раніше росіяни завдали масованого удару керованими авіабомбами по харчовому підприємству у Павлограді. Загинули троє працівників, 29 дістали поранення. Найтяжчих потерпілих, зокрема працівницю Тетяну, у стані коми доправили до Дніпра, де медики борються за їхнє життя та оперують мінно-вибухові травми.

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