У Криму прогриміла серія потужних вибухів: дрони атакують одразу кілька міст

Крим

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У ніч проти 29 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють про ймовірну атаку безпілотників та роботу російської протиповітряної оборони.

Про це пише Telegram-канал «Кримський вітер» із посиланням на своїх підписників.

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Зокрема, два гучні вибухи було чутно в Євпаторії. Після цього в місті пролунала стрілянина.

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У Севастополі російські мобільні вогневі групи відкривали вогонь у районі мису Фіолент. Згодом глухий віддалений вибух почули жителі різних районів міста.

Також потужний вибух прогримів у Сімферополі. Інформації про можливі влучання та їхні наслідки наразі немає.

Над Керчю помітили безпілотники. За словами очевидців, мобільні вогневі групи намагалися їх збити, однак безуспішно.

На тлі атаки окупаційна влада перекрила рух автомобільного транспорту Керченським мостом. Офіційних повідомлень про причини вибухів і можливі пошкодження поки що не оприлюднено.

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Удари по Криму — останні новини

Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ протягом 23-24 липня уразили 19 енергетичних вузлів на тимчасово окупованих територіях, з яких 17 — у Криму. Загальна кількість уражених енергетичних цілей від початку липня досягла 136.

До слова, жителі тимчасово окупованого Криму дедалі частіше скаржаться на масштабні перебої з електропостачанням, водою і пальним після серії українських ударів по військовій та логістичній інфраструктурі півострова.

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