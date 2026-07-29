В Крыму прогремела серия мощных взрывов: дроны атакуют сразу несколько городов

Крым

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В ночь на 29 июля во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщают о возможной атаке беспилотников и работе российской противовоздушной обороны.

Об этом пишет Telegram-канал " Крымский ветер " со ссылкой на своих подписчиков.

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В частности, два громких взрыва были слышны в Евпатории. После этого в городе раздалась стрельба.

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В Севастополе российские мобильные огневые группы открывали огонь в районе мыса Фиолент. Впоследствии глухой отдаленный взрыв услышали жители разных районов города.

Также мощный взрыв прогремел в Симферополе. Информации о возможных попаданиях и их последствиях пока нет.

Над Керчью заметили беспилотники. По словам очевидцев, мобильные огневые группы пытались сбить их, однако безуспешно.

На фоне атаки оккупационные власти перекрыли движение автомобильного транспорта по Керченскому мосту. Официальные сообщения о причинах взрывов и возможных повреждениях пока не обнародованы.

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Удары по Крыму — последние новости

Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ в течение 23-24 июля поразили 19 энергетических узлов на временно оккупированных территориях, из которых 17 — в Крыму . Общее количество пораженных энергетических целей с начала июля достигло 136.

К слову, жители временно оккупированного Крыма все чаще жалуются на масштабные перебои с электроснабжением, водой и горючим после серии украинских ударов по военной и логистической инфраструктуре полуострова.

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