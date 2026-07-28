Люди бігли до укриття, але не встигли: Росія масовано атакувала приватне підприємство, багато загиблих (фото, відео)

Наслідки атаки по Павлограду / © ТСН

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Вдень 23 липня росіяни вдарили керованими авіабомбами (КАБ) по харчовому підприємству у Павлограді на Дніпропетровщині — у самий розпал робочого дня. Троє працівників тоді загинули на місці, ще 29 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Найтяжчих потерпілих терміново доправили до обласної лікарні у Дніпрі. Годинами в операційних медики діставали величезні металеві уламки та намагалися вдихнути життя у понівечені тіла.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

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Що відомо про атаку по Павлограду

Пані Тетяна отямилася вже на лікарняному ліжку — із забинтованою головою та повністю посіченим уламками тілом.

Пані Тетяна, потерпіла працівниця підприємства: «Що я пам'ятаю... Мені удар сюди пішов, сюди і удар пішов у скроню. Я затекла кров'ю і більше не пам'ятаю нічого».

Пам'ять по краплинах повертає деталі того страшного дня. Жінка згадує: минуло лише кілька годин, як вона заступила на чергову зміну. Аж раптом пролунав сигнал повітряної тривоги і тривожне повідомлення — летять ворожі авіабомби. Усі працівники кинулися до укриття, однак добігти встигли не всі.

Пані Тетяна, потерпіла працівниця підприємства: «Ми поки добігли за п'ять хвилин до цього бункера — там уже ажіотаж, і ми просто не встигли у цей бункер забігти. Ударна хвиля накрила нас повністю всією силою... Ми тільки розвернулися, і КАБи влучили якраз нам в обличчя».

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Пані Тетяна мешкає у Павлоградському районі. По її рідному селу вже давно летять російські бомби. Жінка щиро сподівалася, що хоча б на роботі у місті буде спокійніше.

Пані Тетяна, потерпіла працівниця підприємства: «Я їхала до Павлограда й думала: "Слава Богу, туди КАБи ще не долітають, хоч спокійно можна попрацювати". І коли вони почали і туди вже долітати... Коли летять КАБи на Олександрівку, ми залізаємо у погріб і в погребі живемо постійно».

Операції у Дніпрі та боротьба за життя

23 липня кілька авіабомб влучили по цивільному харчовому підприємству у Павлограді. Бодікамери поліцейських зафільмували перші хвилини після нищівного удару — суцільний вогонь, руйнування та розпачливі крики людей.

Пані Тетяна з колегами стали найтяжчими пораненими того дня. Її та ще двох співробітників у стані коми евакуювали до Дніпра. З тіла Тетяни хірурги дістали одразу кілька великих уламків.

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Сергій Риженко, генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні: «Видалили великий уламок із голови, але все вдалося. Вона вже оживає, вона вже розмовляє».

Сусідка Тетяни по реанімаційній палаті отримала настільки тяжку акубаротравму та контузію, що майже повністю втратила слух.

Ще один їхній колега й досі перебуває у вкрай тяжкому, критичному стані.

Сергій Риженко, генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні: «З його тіла практично нічого не залишилося. Понад 20 переломів, важка травма голови. Він зараз перебуває в реанімації, на жаль, усі життєві функції коригують медикаменти — підтримують тиск та серцебиття».

Перші КАБи по Павлограду: статистика атак

Минулого тижня до Павлограда вперше від початку повномасштабного вторгнення долетили російські керовані авіабомби.

Одна з них влучила просто посеред житлового масиву, вщент розтрощивши багатоповерхівки та приватні будинки. Інші поцілили по цивільному промисловому підприємству.

Загалом від підступних ударів авіабомб у Павлограді вже загинули щонайменше п'ятеро людей, майже п'ятдесят зазнали поранень, серед них — і маленькі діти.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ”З ТІЛА НІЧОГО НЕ ЗАЛИШИЛОСЯ”... НАЙТЯЖЧІ поранені з ПАВЛОГРАДА про момент УДАРУ

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