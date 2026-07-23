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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4331
Час на прочитання
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РФ посеред дня завдала смертельного удару по одному з міст: є загиблі та багато травмованих - усі деталі

Після російського удару на підприємстві спалахнула пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Дим.

Дим. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Посеред дня 23 липня російська армія поцілила по інфраструктурі Павлограда Дніпропетровської області. Є загиблі та багато постраждалих.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміінстрації Олександр Ганжа.

«Ворог завдав удару по Павлограду. Пошкоджене підприємство харчової промисловості. Там зайнялася пожежа», — повідомив чиновник.

Згодом він додав, що через атаку росіян на Павлоград троє людей загинули. Окрім того, кількість потерпілих зросла до 19 осіб. Серед постраждалих 2-річна дівчинка.

«Усі поранені у лікарні. Медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу», — наголосив Ганжа.

Зауважимо, у Павлоградському районі від 10:55 лунають сирени про повітряну небезпеку. Близько 11:30 у місті пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про КАБ у напрямку Павлограда.

Як повідомлялося, вдень 23 липня в Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики. Монітори попереджали про ймовірність ракетних ударів «Іскандер-М"/"С-300» з Курської області.

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Дата публікації
Кількість переглядів
4331
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