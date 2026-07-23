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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1580
Час на прочитання
1 хв

Росія вгатила по Україні ракетами та купою дронів, удари з шести напрямків: що і куди досі летить

ППО збила дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 154 БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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РФ атакувала Україну

РФ атакувала Україну / © Associated Press

У ніч проти 23 липня росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 168 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу „Пародія“, — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 154 ворожі БпЛА.

«Зафіксовано влучання балістичної та трьох керованих авіаційних ракет, 7 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!» — додали у відомстві.

Що зараз у небі

  • Реактивний БпЛА на півдні Миколаївщини руслом Бузького лиману в напрямку Миколаєва

  • БпЛА в напрямку Сум з півночі

  • БпЛА з Чернігівщини в напрямку Згурівки (Київщина)

  • Реактивні БпЛА в напрямку Миколаєва

Станом на зараз повітряна тривога вже охопила декілька регіонів.

Раніше повідомлялося, що росіяни майже всю ніч тероризували Одесу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1580
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