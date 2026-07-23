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- Укрaїнa
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Росія вгатила по Україні ракетами та купою дронів, удари з шести напрямків: що і куди досі летить
ППО збила дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 154 БпЛА.
У ніч проти 23 липня росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
«Противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 168 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу „Пародія“, — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 154 ворожі БпЛА.
«Зафіксовано влучання балістичної та трьох керованих авіаційних ракет, 7 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!» — додали у відомстві.
Що зараз у небі
Реактивний БпЛА на півдні Миколаївщини руслом Бузького лиману в напрямку Миколаєва
БпЛА в напрямку Сум з півночі
БпЛА з Чернігівщини в напрямку Згурівки (Київщина)
Реактивні БпЛА в напрямку Миколаєва
Станом на зараз повітряна тривога вже охопила декілька регіонів.
Раніше повідомлялося, що росіяни майже всю ніч тероризували Одесу.