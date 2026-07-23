"Маємо готуватись до найгіршого сценарію": жителів однієї з областей попередили щодо зими

Зима на Чернігівщині: Чаус попередив про складний опалювальний сезон

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Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус заявив, що майбутній опалювальний сезон може бути ще складнішим, ніж минулий, тому він закликав жителів області бути готовими до найгіршого сценарію.

Про це він розповів в інтерв’ю «Суспільному».

Чаус запевнив, що Чернігівщина продовжує виконувати План стійкості та готує об’єкти критичної інфраструктури до опалювального сезону 2026–2027 років. Однак деякі роботи просуваються повільніше через постійні російські обстріли.

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«Ми з початку року, я дивився статистику на ранок (15 липня, — ред.), здається, 108 обстрілів наших підстанцій було з початку року. Відповідно, певні заходи, які вживаються із захисту енергооб’єктів, вони тривають швидко, але не так швидко, як могли би тривати, якщо б не було постійних атак на ці об’єкти», — сказав Чаус.

Крім того, російські війська атакують і ті об’єкти, де вже тривають роботи із захисту.

Чаус не виключає, що майбутній опалювальний сезон може бути ще складнішим, ніж минула зима.

«Я вважаю, що наступна зима точно не буде легшою, ніж та, яку ми пройшли. Точно не буде легшою. Буде важчою, складнішою. Дай Боже, щоб я помилявся. Це прогноз, мабуть, не як голови ОВА, а як людини, яка бачить, що відбувається, що робить ворог, і не тільки у нас в області. Звісно, хочеться, щоб такі прогнози не збувалися. Але я вважаю, що ми, як у всіх напрямках, маємо готуватись до найгіршого сценарію», — сказав він.

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Раніше в Укренерго попередили, що взимку найбільші ризики виникнуть у разі тривалих морозів від -10 градусів та нових масованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру.

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