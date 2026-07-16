На Україну може чекати ще важча зима: кандидат у прем’єри Корецький зробив тривожне попередження

Сергій Корецький / © Фото з відкритих джерел

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Кандидат на посаду прем'єр-міністра України Сергій Корецький заявив, що країна має готуватися до ще складнішого зимового періоду та діяти згуртовано.

Про це Корецький заявив під час виступу у Верховній Раді.

«Минулу зиму ми вистояли завдяки сміливості, відданості та професіоналізму. Чітко усвідомлюю, що ця зима може бути ще складнішою. Тому ми маємо бути згуртованими та рішучими», — написав Корецький.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром України.

За словами глави держави, після проведених консультацій саме Корецький є «найпідготовленішою людиною» для очолення уряд. Зеленський також зазначив, що одним із ключових завдань нового Кабінету Міністрів має стати підготовка країни до зимового періоду.

Український журналіст і військовослужбовець Юрій Бутусов такоє вважає, що наступної зими Росія може завдати Україні ще потужніших ударів по критичній інфраструктурі, ніж торік. За його словами, державі, війську та суспільству вже зараз потрібно готуватися до можливих криз.

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