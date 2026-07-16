Домашній басейн може стати небезпечним: помилки, які призводять до хвороб

Басейн / © Pixabay

Реклама

Наявність домашнього басейну влітку — чудовий спосіб охолодитися у спекотні дні. Проте без регулярного догляду він може стати джерелом небезпечних інфекцій. Навіть якщо вода виглядає кришталево чистою, це не означає, що вона безпечна. У ній можуть міститися бактерії, віруси та інші патогенні мікроорганізми, які не видно неозброєним оком.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

Однією з найтиповіших помилок власників басейнів є впевненість, що прозора вода автоматично свідчить про її якість. Насправді ж за відсутності належної дезінфекції у воді можуть активно розмножуватися небезпечні мікроорганізми, навіть якщо вона зовні має бездоганний вигляд.

Реклама

Ключову роль у знезараженні води відіграє хлор. Саме він допомагає знищувати більшість бактерій, вірусів і водоростей. Якщо його концентрація надто низька, ризик забруднення води суттєво зростає. Водночас надлишок хлору також небажаний, оскільки може спричинити подразнення шкіри та очей, дискомфорт у горлі й характерний різкий запах. Щоб уникнути таких проблем, спеціалісти радять кілька разів на тиждень контролювати рівень вільного хлору за допомогою тест-смужок або крапельних тестів.

Не менш важливим є кислотно-лужний баланс води. Навіть достатня кількість хлору не забезпечить ефективного знезараження, якщо показник pH виходить за межі норми. За зависокого рівня pH хлор працює менш ефективно, а занизький може викликати подразнення шкіри та очей, а також пошкоджувати обладнання басейну. Оптимальним вважається показник від 7,2 до 7,6.

Ще одна поширена проблема — недостатня робота системи фільтрації. Її завдання полягає не лише у видаленні листя та іншого сміття, а й у рівномірному розподілі дезінфекційних засобів по всьому об’єму води. У літній період рекомендується налаштовувати систему так, щоб вода повністю проходила через фільтр щонайменше один-два рази на добу. Тривалість роботи залежить від розміру басейну та характеристик обладнання.

Сам фільтр також потребує регулярного очищення. Якщо він забруднюється, циркуляція води погіршується, а ефективність її очищення та знезараження значно знижується.

Реклама

Недотримання правил догляду за басейном може призвести до проблем зі здоров’ям. Через забруднену воду підвищується ризик діареї, блювання, отиту, кон’юнктивіту, шкірних інфекцій і різноманітних висипань. Найбільш уразливими залишаються маленькі діти, літні люди та люди з ослабленим імунітетом.

Окрему увагу варто приділяти особистій гігієні. Перед купанням бажано прийняти душ, адже сонцезахисний крем, косметика, піт і бруд зі шкіри потрапляють у воду. Через це зростає кількість органічних речовин, а хлор швидше витрачається і втрачає свою ефективність.

Про те, що басейн потребує термінового очищення, можуть свідчити каламутна або зелена вода, неприємний запах чи слизький наліт на стінках. У такому разі купатися не рекомендується, доки якість води не буде повністю відновлена.

Нагадаємо, після кількох годин, проведених на пляжі або в басейні, багато людей відчувають виснаження, навіть якщо майже не плавали. Лікарі пояснюють, що така втома виникає не через саму воду, а тому, що організм одночасно витрачає багато енергії на кілька процесів.

Реклама

Новини партнерів