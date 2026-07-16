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- Здоров’я
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Українцям намагалися продати дині, які кишіли нітратами: де знайшли
У Тернополі вилучили 500 кг динь, які могли становити загрозу для здоров’я людей. Причиною стало значне перевищення допустимого рівня нітратів у плодах.
У Тернополі фахівці Держпродспоживслужби запобігли продажу пів тонни динь, вміст нітратів у яких понад удвічі перевищував допустиму норму. Небезпечну партію динь, яка прибула з Ізмаїлу, виявили під час планової перевірки на місцевому агропродовольчому ринку.
Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.
В Україні хотіли продати 500 кг динь з небезпечним вмістом нітратів
За результатами проведених аналізів концентрація нітратів у динях становила 184,4 мг/кг при максимально дозволеному показнику 90 мг/кг. Через загрозу для здоров’я покупців усю партію вагою 500 кг офіційно зняли з реалізації.
У відомстві наголосили, що такий контроль є систематичним.
«Це не випадковість, а щоденна робота лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи Держпродспоживслужби. Щодня вони перевіряють продукцію, яка надходить на агропродовольчі ринки, щоб своєчасно виявляти небезпечні харчові продукти та не допустити їх продажу».
Також у Держпродспоживслужбі закликали купувати городину лише в санкціонованих точках, де продукти проходять обов’язковий лабораторний контроль.
Як правильно вибирати диню
Нагадаємо, у серпні в Україні відкривається сезон середньостиглих динь, які вважаються найсолодшими. Цей запашний і корисний плід втамовує спрагу, збагачує організм вітамінами та має заспокійливий ефект.
Щоб обрати ідеальну диню, експерти рекомендують звертати увагу на п’ять основних ознак: вона повинна мати насичений медовий аромат, рівномірний жовтий колір без коричневих чи зелених плям, сухий хвостик, важити від 2,5 до 3 кг, а під час натискання залишатися пружною та видавати глухий звук під час поплескування.
Купувати дині найкраще в магазинах або на спеціалізованих ринках із сертифікатами якості, де дотримуються правил зберігання й викладають плоди не на землі. Категорично не рекомендується купувати дині біля доріг, адже їхня шкірка легко вбирає шкідливі речовини з повітря.