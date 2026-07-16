Українцям намагалися продати дині, які кишіли нітратами: де знайшли

У Тернополі продавали дині з нітратами / © Unsplash

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У Тернополі фахівці Держпродспоживслужби запобігли продажу пів тонни динь, вміст нітратів у яких понад удвічі перевищував допустиму норму. Небезпечну партію динь, яка прибула з Ізмаїлу, виявили під час планової перевірки на місцевому агропродовольчому ринку.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

В Україні хотіли продати 500 кг динь з небезпечним вмістом нітратів

За результатами проведених аналізів концентрація нітратів у динях становила 184,4 мг/кг при максимально дозволеному показнику 90 мг/кг. Через загрозу для здоров’я покупців усю партію вагою 500 кг офіційно зняли з реалізації.

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У відомстві наголосили, що такий контроль є систематичним.

«Це не випадковість, а щоденна робота лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи Держпродспоживслужби. Щодня вони перевіряють продукцію, яка надходить на агропродовольчі ринки, щоб своєчасно виявляти небезпечні харчові продукти та не допустити їх продажу».

Також у Держпродспоживслужбі закликали купувати городину лише в санкціонованих точках, де продукти проходять обов’язковий лабораторний контроль.

Як правильно вибирати диню

Нагадаємо, у серпні в Україні відкривається сезон середньостиглих динь, які вважаються найсолодшими. Цей запашний і корисний плід втамовує спрагу, збагачує організм вітамінами та має заспокійливий ефект.

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Щоб обрати ідеальну диню, експерти рекомендують звертати увагу на п’ять основних ознак: вона повинна мати насичений медовий аромат, рівномірний жовтий колір без коричневих чи зелених плям, сухий хвостик, важити від 2,5 до 3 кг, а під час натискання залишатися пружною та видавати глухий звук під час поплескування.

Купувати дині найкраще в магазинах або на спеціалізованих ринках із сертифікатами якості, де дотримуються правил зберігання й викладають плоди не на землі. Категорично не рекомендується купувати дині біля доріг, адже їхня шкірка легко вбирає шкідливі речовини з повітря.

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