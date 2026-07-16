Чи буде Федоров очільником Міноборони: міністр зробив неочікувану заяву і згадав розмову із Зеленським

Колишній міністр оборони Михайло Федоров / © Associated Press

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Михайло Федоров повідомив, що питання щодо його звільнення із Міністерства оборони ще не вирішено. У четвер, 16 липня, він мав телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським.

Про це колишній міністр оборони сказав під час брифінгу у четвер, 16 липня.

«Буду я чи ні далі міністром — мова не про мене. Ми повинні із президентом обговорити це питання ще раз. Ми сьогодні мали розмову по телефону, але мова сьогодні не про мене», — розповів він.

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Федоров вважає, що ключове завдання наразі для України — це вирішити корінь проблеми.

«Ключове завдання — це не про мене, а про корінь проблеми, яку ми повинні вирішити. Якщо ми її вирішимо, у нас достатньо людей в країні, які можуть обіймати ті чи інші посади», — додав колишній міністр.

Відставка Федорова — останні новини

Нагадаємо, відставка Михайла Федорова із посади міністра оборони викликала сильне обурення серед українського народу. Люди вийшли на протести, які охопили низку міст. На мітинги зібралися тисячі людей, які проти кадрових змін у Міністерстві оборони.

На мітинги по Україні відреагував сам Федоров. Він заявив, що український народ вийшов не за нього, а за майбутнє країни та її безпеку.

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Також він прокоментував конфлікт із керівництвом ЗСУ, зокрема із головкомом Олександром Сирським. За його словами, він намагався вибудувати співпрацю з керівництвом армії, проте його команда зіткнулася з повним блокуванням усіх запропонованих реформ.

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