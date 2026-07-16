Дим після вибуху. / © Getty Images

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Посеред дня 16 липня в Одесі сталося кілька гучних вибухів. Повітряна тривога в обласному центрі тривала лише 10 хвилин. У місті є влучання. Загинула людина.

Що відомо про вибухи, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Крайня повітряна тривога лунала в Одеському районі від 12:55 до 13:05. Повітряні сили попереджали про баражуючі боєприпаси «Бандероль» (гібрид дрона і крилатої ракети) курсом на Лиманку, Одесу з Чорного моря.

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Згодом місцеві медіа повідомили, що у місті пролунало кілька дуже сильних вибухів. Після них до неба здійнявся стовп чорного диму.

Атака на Одесу — які наслідки

Очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що під час денної атаки армія Російської Федерації ударила по інфраструктурі обласного центру.

«Чергова ракетна атака на місто. Знову били по інфраструктурі», — наголосив чиновник.

Пізніше від повідомив, що внаслідок атаки загинула одна людина. Щонайменше один потерпілий.

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Нагадаємо, сьогодні з самого ранку зранку РФ вдарила по Одесі, де «прилетіло» по навчальному закладу.

Згодом Росія знову запустила ракету у напрямку обласного центру. Місто сколихнули вибухи.

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