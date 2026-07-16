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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
714
Час на прочитання
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РФ посеред дня атакувала ракетами великий обласний центр: є «прильоти», загинула людина — деталі

Під час атаки РФ ударила по інфраструктурі Одеси.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Дим після вибуху.

Дим після вибуху. / © Getty Images

Посеред дня 16 липня в Одесі сталося кілька гучних вибухів. Повітряна тривога в обласному центрі тривала лише 10 хвилин. У місті є влучання. Загинула людина.

Що відомо про вибухи, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Крайня повітряна тривога лунала в Одеському районі від 12:55 до 13:05. Повітряні сили попереджали про баражуючі боєприпаси «Бандероль» (гібрид дрона і крилатої ракети) курсом на Лиманку, Одесу з Чорного моря.

Згодом місцеві медіа повідомили, що у місті пролунало кілька дуже сильних вибухів. Після них до неба здійнявся стовп чорного диму.

Атака на Одесу — які наслідки

Очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що під час денної атаки армія Російської Федерації ударила по інфраструктурі обласного центру.

«Чергова ракетна атака на місто. Знову били по інфраструктурі», — наголосив чиновник.

Пізніше від повідомив, що внаслідок атаки загинула одна людина. Щонайменше один потерпілий.

Нагадаємо, сьогодні з самого ранку зранку РФ вдарила по Одесі, де «прилетіло» по навчальному закладу.

Згодом Росія знову запустила ракету у напрямку обласного центру. Місто сколихнули вибухи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
714
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