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РФ зрання вдарила по ще одному обласному центру: «прилетіло» по навчальному закладу, перші деталі
За інформацією моніторингових каналів, росіяни атакують Одесу ракетами Х-59. Після 7-ї ранку в місті пролунали повторні вибухи.
Вранці четверга, 16 липня, в Одесі пролунали вибухи. Росія атакує місто. За даними влади, через російський обстріл, пошкоджено навчальний заклад.
Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.
Чи є постраждалі і які наслідки російської атаки — деталі з’ясовують.
Четвер, 16 липня, у місті оголошено День жалоби за жертвами ракетного удару, який Росія завдала напередодні. Вона атакувала багатоповерховий будинок, вбивши трьох людей.
«Сьогодні в місті оголошено День жалоби за трьома загиблими внаслідок вчорашньої ранкової атаки…Світла пам’ять кожному, чиє життя обірвала російська агресія», — йдеться у повідомленні посадовця.
Місто під атакою
Станом на 7:15 в південних областях лунає повітряна тривога через ракетну загрозу. За даними Повітряних сил, Росія випустила ракети із Чорного моря у напрямку міста та області.
За інформацією моніторингових каналів, росіяни атакують місто ракетами Х-59. О 7:20 у місті пролунали повторні вибухи.
Атака РФ по Києву — останні новини
Нагадаємо, у ніч проти 16 липня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Наслідки російського обстрілу були зафіксовані у кількох районах міста. Зокрема, у Дарницькому, Святошинському районах та на Дарниці.
Пізніше стало відомо про жертв атаки. За даними влади, через ракетну атаку загинуло двоє людей, а 6 постраждали, серед яких 16-річний хлопець.