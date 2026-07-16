РФ зрання вдарила по ще одному обласному центру: «прилетіло» по навчальному закладу, перші деталі

Вибухи в Одесі / © tsn.ua

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Вранці четверга, 16 липня, в Одесі пролунали вибухи. Росія атакує місто. За даними влади, через російський обстріл, пошкоджено навчальний заклад.

Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

Чи є постраждалі і які наслідки російської атаки — деталі з’ясовують.

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Четвер, 16 липня, у місті оголошено День жалоби за жертвами ракетного удару, який Росія завдала напередодні. Вона атакувала багатоповерховий будинок, вбивши трьох людей.

«Сьогодні в місті оголошено День жалоби за трьома загиблими внаслідок вчорашньої ранкової атаки…Світла пам’ять кожному, чиє життя обірвала російська агресія», — йдеться у повідомленні посадовця.

Місто під атакою

Станом на 7:15 в південних областях лунає повітряна тривога через ракетну загрозу. За даними Повітряних сил, Росія випустила ракети із Чорного моря у напрямку міста та області.

За інформацією моніторингових каналів, росіяни атакують місто ракетами Х-59. О 7:20 у місті пролунали повторні вибухи.

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Атака РФ по Києву — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 16 липня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Наслідки російського обстрілу були зафіксовані у кількох районах міста. Зокрема, у Дарницькому, Святошинському районах та на Дарниці.

Пізніше стало відомо про жертв атаки. За даними влади, через ракетну атаку загинуло двоє людей, а 6 постраждали, серед яких 16-річний хлопець.

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