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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
288
Час на прочитання
1 хв

РФ зрання вдарила по ще одному обласному центру: «прилетіло» по навчальному закладу, перші деталі

За інформацією моніторингових каналів, росіяни атакують Одесу ракетами Х-59. Після 7-ї ранку в місті пролунали повторні вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Вибухи в Одесі

Вибухи в Одесі / © tsn.ua

Вранці четверга, 16 липня, в Одесі пролунали вибухи. Росія атакує місто. За даними влади, через російський обстріл, пошкоджено навчальний заклад.

Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

Чи є постраждалі і які наслідки російської атаки — деталі з’ясовують.

Четвер, 16 липня, у місті оголошено День жалоби за жертвами ракетного удару, який Росія завдала напередодні. Вона атакувала багатоповерховий будинок, вбивши трьох людей.

«Сьогодні в місті оголошено День жалоби за трьома загиблими внаслідок вчорашньої ранкової атаки…Світла пам’ять кожному, чиє життя обірвала російська агресія», — йдеться у повідомленні посадовця.

Місто під атакою

Станом на 7:15 в південних областях лунає повітряна тривога через ракетну загрозу. За даними Повітряних сил, Росія випустила ракети із Чорного моря у напрямку міста та області.

За інформацією моніторингових каналів, росіяни атакують місто ракетами Х-59. О 7:20 у місті пролунали повторні вибухи.

Атака РФ по Києву — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 16 липня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Наслідки російського обстрілу були зафіксовані у кількох районах міста. Зокрема, у Дарницькому, Святошинському районах та на Дарниці.

Пізніше стало відомо про жертв атаки. За даними влади, через ракетну атаку загинуло двоє людей, а 6 постраждали, серед яких 16-річний хлопець.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
288
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