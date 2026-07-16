ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
206
Час на прочитання
1 хв

Король та королева Швеції поділилися милим літнім знімком зі своїми дітьми та онуками

14 липня шведська кронпринцеса Вікторія відсвяткувала своє 49-річчя.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Шведська королівська родина

Шведська королівська родина / © Шведська королівська родина/Instagram

Незабаром після цього королівський палац опублікував на офіційній сторінці сім'ї в Instagram сімейне фото, на якому були зображені король Карл Густав і королева Сільвія, а також їхні троє дорослих дітей – кронпринцеса Вікторія, принц Карл Філіп та принцеса Мадлен зі своїми сім'ями.

Король і королева були зазнімковані серед своїх онуків, яких у них налічується вже дев'ятеро.

Шведська королівська родина / © Шведська королівська родина/Instagram

Шведська королівська родина / © Шведська королівська родина/Instagram

«Щасливого літа! ☀️», - підписано під знімком, автором якого став фотограф Йонас Екстремер.

Раніше сім'я сина монаршого подружжя – принца Карла Філіпа – ділилася схожим літнім знімком своїх дітей, і бажаючи чудового літа всім, хто побачив та подивився цю фотографію.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
206
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie