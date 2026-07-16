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Король та королева Швеції поділилися милим літнім знімком зі своїми дітьми та онуками
14 липня шведська кронпринцеса Вікторія відсвяткувала своє 49-річчя.
Незабаром після цього королівський палац опублікував на офіційній сторінці сім'ї в Instagram сімейне фото, на якому були зображені король Карл Густав і королева Сільвія, а також їхні троє дорослих дітей – кронпринцеса Вікторія, принц Карл Філіп та принцеса Мадлен зі своїми сім'ями.
Король і королева були зазнімковані серед своїх онуків, яких у них налічується вже дев'ятеро.
«Щасливого літа! ☀️», - підписано під знімком, автором якого став фотограф Йонас Екстремер.
Раніше сім'я сина монаршого подружжя – принца Карла Філіпа – ділилася схожим літнім знімком своїх дітей, і бажаючи чудового літа всім, хто побачив та подивився цю фотографію.