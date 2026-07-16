Король та королева Швеції поділилися милим літнім знімком зі своїми дітьми та онуками

Шведська королівська родина / © Шведська королівська родина/Instagram

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Незабаром після цього королівський палац опублікував на офіційній сторінці сім'ї в Instagram сімейне фото, на якому були зображені король Карл Густав і королева Сільвія, а також їхні троє дорослих дітей – кронпринцеса Вікторія, принц Карл Філіп та принцеса Мадлен зі своїми сім'ями.

Король і королева були зазнімковані серед своїх онуків, яких у них налічується вже дев'ятеро.

Шведська королівська родина / © Шведська королівська родина/Instagram

«Щасливого літа! ☀️», - підписано під знімком, автором якого став фотограф Йонас Екстремер.

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Раніше сім'я сина монаршого подружжя – принца Карла Філіпа – ділилася схожим літнім знімком своїх дітей, і бажаючи чудового літа всім, хто побачив та подивився цю фотографію.

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