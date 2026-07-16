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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
157
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1 хв

Зранку Росія запустила ракету у напрямку обласного центру: лунають вибухи

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Зранку Росія запустила ракету у напрямку обласного центру: лунають вибухи

© Associated Press

Зранку 16 липня під час повітряної тривоги в Одесі знову пролунав потужний вибух. У районі від 05:54 лунають сирени.

Про це повідомили місцеві медіа.

«Вибух в Одесі», — повідомило «Суспільне» о 07:19.

Зауважимо, спочатку військові попереджали про ракету з Чорного моря у напрямку Затоки/Білгород-Дністровського. Втім, повітряна ціль змінила курс на Одесу.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
157
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