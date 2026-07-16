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Зранку Росія запустила ракету у напрямку обласного центру: лунають вибухи
Зранку 16 липня під час повітряної тривоги в Одесі знову пролунав потужний вибух. У районі від 05:54 лунають сирени.
Про це повідомили місцеві медіа.
«Вибух в Одесі», — повідомило «Суспільне» о 07:19.
Зауважимо, спочатку військові попереджали про ракету з Чорного моря у напрямку Затоки/Білгород-Дністровського. Втім, повітряна ціль змінила курс на Одесу.
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