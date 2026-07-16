Утром Россия запустила ракету в направлении областного центра: раздаются взрывы

Взрыв / © Associated Press

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Утром 16 июля во время воздушной тревоги в Одессе снова раздался мощный взрыв. В районе от 05:54 раздаются сирены.

Об этом сообщили местные медиа.

«Взрыв в Одессе», — сообщило «Суспільне» в 07:19.

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Заметим, что сначала военные предупреждали о ракете из Черного моря в направлении Залива/Белгород-Днестровского. Впрочем, воздушная цель сменила курс на Одессу.

Удары по Одессе — последние новости

Сегодня рано РФ ударила по Одессе , где «прилетело» по учебному заведению. Пока информации о погибших или травмированных нет.

Напомним, накануне утром ударила ракетами по жилому дому в Одессе . Погибли три человека, а шестеро получили травмы. Также из-за атаки были повреждены одноэтажное здание, нежилое помещение, газопровод, склад готовой продукции производственного предприятия.

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