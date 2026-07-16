ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1097
Время на прочтение
1 мин

Утром Россия запустила ракету в направлении областного центра: раздаются взрывы

Утром российские войска еще раз ударили по областному центру ракетой.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Взрыв.

Взрыв / © Associated Press

Утром 16 июля во время воздушной тревоги в Одессе снова раздался мощный взрыв. В районе от 05:54 раздаются сирены.

Об этом сообщили местные медиа.

«Взрыв в Одессе», — сообщило «Суспільне» в 07:19.

Заметим, что сначала военные предупреждали о ракете из Черного моря в направлении Залива/Белгород-Днестровского. Впрочем, воздушная цель сменила курс на Одессу.

Удары по Одессе — последние новости

Сегодня рано РФ ударила по Одессе , где «прилетело» по учебному заведению. Пока информации о погибших или травмированных нет.

Напомним, накануне утром ударила ракетами по жилому дому в Одессе . Погибли три человека, а шестеро получили травмы. Также из-за атаки были повреждены одноэтажное здание, нежилое помещение, газопровод, склад готовой продукции производственного предприятия.

Новость дополняется
Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1097
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie