Под ударом маршрутки, АЗС и автомобили: Жданов предупредил о коварном изменении тактики России

Олег Жданов / © ТСН

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Российские войска меняют тактику применения ударных беспилотников, что позволяет им более эффективно атаковать не стационарные, а движущиеся цели. По словам военного эксперта Олега Жданова, благодаря новым технологиям оккупанты могут в режиме реального времени преследовать автомобили, грузовики, маршрутки и другой транспорт.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН.ua.

Россия перешла к новой тактике использования дронов

Как объясняет Олег Жданов, в последнее время российские ударные беспилотники начали работать по другому принципу. Если раньше они действовали преимущественно отдельными группами, то теперь оккупанты формируют из них своеобразную сеть.

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«Теперь они выстраиваются в своеобразную цепочку с промежутками примерно 50–70 километров, чтобы mesh-модемы создавали единую сеть. Благодаря этому оператор может управлять дроном в режиме реального времени», — пояснил он.

По словам эксперта, именно возможность получать изображения в режиме онлайн кардинально изменяет характер атак.

«Если бы дрон летел только по заранее введенным координатам, шанс попасть в грузовик или поезд был бы минимальным. А когда оператор видит картинку онлайн, он может прицельно атаковать автомобиль, как это произошло с машиной „АТБ“», — отметил он.

Какие объекты могут стать следующими целями

Эксперт отмечает, что в таких условиях под угрозой оказывается практически любой транспорт, находящийся в зоне досягаемости беспилотников. Речь идет не только о грузовых автомобилях, но и о маршрутках, частных автомобилях, автобусах, поездах и объектах транспортной инфраструктуры, в частности автозаправочных станциях.

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Отдельную опасность, по словам Жданова, представляет возможность применения такой тактики на севере Украины.

«Если ретрансляторы работают с территории Беларуси на глубину до 200 километров, то потенциальная угроза возникает для Волыни, Ровненщины, Житомирщины, Киевщины и их транспортной инфраструктуры», — сказал он.

К чему приводит удар FPV-дрона

Даже несмотря на небольшой заряд, FPV-дроны способны полностью вывести транспорт из строя, отмечает эксперт.

«Если FPV-дрон попадает в автомобиль, то машина уже никуда не поедет. Кроме того, почти гарантированно возникает пожар из-за топливного бака или других легковоспламеняющихся жидкостей», — объяснил Жданов.

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В то же время он обратил внимание, что значительно большую опасность представляют ударные беспилотники типа «Шахед», которые несут более мощную боевую часть.

«В „Шахеде“ около 75 килограммов взрывчатки. Там могут использоваться термобарические, осколочно-фугасные заряды, зажигательные смеси или даже белый фосфор, чтобы обязательно возник пожар и были поражены люди. Осколочное действие также приводит к минно-взрывным ранениям, которые являются одними из самых тяжелых для лечения», — говорит эксперт.

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