Клименко возглавит Минобороны: источник в "Слуге народа" назвал причину

Глава МВД Игорь Клименко / © Associated Press

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За назначением действующего министра внутренних дел Игоря Клименко на пост главы Министерства обороны стоит стремление президента Владимира Зеленского повысить эффективность мобилизационных процессов.

Об этом со ссылкой на источник во фракции «Слуга народа» сообщает РБК-Украина.

По словам собеседника издания, глава государства рассчитывает, что после кадровых перестановок между Министерством обороны и Министерством внутренних дел будет налажено более тесное взаимодействие.

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При этом, по информации источника, Министерство внутренних дел должен возглавить нынешний глава Национальной полиции Иван Выговский.

«Зеленский видит ситуацию следующим образом: поскольку МВД возглавит соратник Клименко, Иван Выговский, то президент надеется, что они совместными усилиями смогут навести порядок с мобилизацией», — цитирует источник РБК-Украина.

Собеседник издания отметил, что именно эти соображения стали одной из ключевых причин, по которым президент сделал ставку на кандидатуру Клименко для руководства оборонным ведомством.

Напомним, ранее народные депутаты Ярослав Железняк и Ольга Василевская-Смаглюк сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового министра обороны — им не останется действующий глава ведомства Михаил Федоров.

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