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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Клименко возглавит Минобороны: источник в "Слуге народа" назвал причину

Президент Зеленский надеется, что между Министерством обороны и Министерством внутренних дел будет налажено более тесное взаимодействие.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Глава МВД Игорь Клименко

Глава МВД Игорь Клименко / © Associated Press

За назначением действующего министра внутренних дел Игоря Клименко на пост главы Министерства обороны стоит стремление президента Владимира Зеленского повысить эффективность мобилизационных процессов.

Об этом со ссылкой на источник во фракции «Слуга народа» сообщает РБК-Украина.

По словам собеседника издания, глава государства рассчитывает, что после кадровых перестановок между Министерством обороны и Министерством внутренних дел будет налажено более тесное взаимодействие.

При этом, по информации источника, Министерство внутренних дел должен возглавить нынешний глава Национальной полиции Иван Выговский.

«Зеленский видит ситуацию следующим образом: поскольку МВД возглавит соратник Клименко, Иван Выговский, то президент надеется, что они совместными усилиями смогут навести порядок с мобилизацией», — цитирует источник РБК-Украина.

Собеседник издания отметил, что именно эти соображения стали одной из ключевых причин, по которым президент сделал ставку на кандидатуру Клименко для руководства оборонным ведомством.

Напомним, ранее народные депутаты Ярослав Железняк и Ольга Василевская-Смаглюк сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового министра обороны — им не останется действующий глава ведомства Михаил Федоров.

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Дата публикации
Количество просмотров
2067
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