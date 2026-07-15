Федоров подтвердил, что идет из Минобороны: что сказал о решении Зеленского

Михаил Федоров / © Михаил Федоров / Facebook

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Действующий министр обороны Михаил Федоров написал прощальный пост в должности главы ведомства и подтвердил уход из Минобороны.

Об этом он сообщил в соцсетях.

Федоров заявил, что для него была большая честь — «служить украинскому народу в должности министра обороны».

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Пока действующий глава Минобороны перечислил свои главные достижения на этом посту за полгода. Он назвал 22 пункта. Среди главных:

Отключение россиянам Starlink,

Смена системы закупок. Запуск первых тендеров на дальнобойную артиллерию и сотни тысяч дронов, что, по утверждению Федорова, экономит государственному бюджету миллиарды долларов.

Запуск «непопулярной, но чрезвычайно важной трансформации войска»:

Создание украинской баллистики

«Символично, в день увольнения правительства провели успешное тестирование баллистики, которая разрабатывалась в зоне ответственности МО», — отметил Федоров.

Что не удалось Федорову, по его мнению:

1. Завершить организационную трансформацию Министерства обороны по стандартам НАТО.

«Новую структуру запустили, многих уволили, начали многие процессы. Но нужно было еще более решительно увольнять людей, которые тормозили изменения», — сообщил он

2. Перевести все закупки на тендеры.

3. «Построить культуру ответственности за принятые решения. Верю, что именно героический украинский народ сформирует эту институциональную культуру», — определил он третий пункт своей неудачи.

Что Федоров будет делать дальше

Федоров пафосно заявил, что продолжит работать «ради миссии, с которой пришел ранее в Министерство обороны — побеждать врага асимметрией, скоростью инноваций и силой организации». Однако никакой конкретики по поводу вероятной должности не привел.

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Ранее нардепы рассказали, что Владимир Зеленский предложит нынешнего главу МВД Клименко на должность министра обороны вместо Федорова.

Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве. На следующий день премьер Юлия Свириденко официально подала в Верховную Раду заявление об отставке.

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