«Убегал по лесам и болотам под пулями»: новое расследование СМИ о диких методах в «Скале»

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Журналисты-расследователи обнародовали новые факты жестокого обращения, увечий и убийств военнослужащих в тылу скандального штурмового полка «Скала». Командиры подразделения устраивают настоящую охоту на бойцов, которые пытаются пойти в СЗЧ из-за издевательства и неоказания медицинской помощи.

Об этом говорится в масштабном расследовании «Следствие.Инфо».

Застрелен в центре села: убийство Александра Завалова

Александра Завалова, мобилизованного в полк «Скала» накануне этого тридцатилетия застрелил сослужащий Максим Черевань. Это произошло после обеда в центре села Александровки на Кировоградщине.

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Последнюю неделю жизни Александр провел на полигоне полка в Кировоградской области. Мужчину, имевшего наркотическую зависимость и находящуюся в крайне тяжелом психологическом состоянии, привезли в ЦНАП для восстановления документов под вооруженным конвоем.

«Он мне говорил: „Мама, я в аду, молитесь за меня“», — рассказывает мать погибшего.

Первоначально в полиции писали о конфликте между двумя военными. По официальной версии командования, Александр попытался сбежать через окно туалета. Догонять его не стали — сопровождающий боец «Скалы» Максим Черевань просто выпустил в сторону беглеца четыре пуля из винтовки. Одна из них перебила тазовую артерию. Завалов истек кровью за считанные минуты, помощь ему не оказывали. Матери бойца в ТЦК впоследствии цинично заявили, что сын умер «от огнестреля, но его не убили». Стрельца задержала полиция.

«Ну ладно, допустим, он убегал. Хотя это со слов командира, я даже не знаю, правда ли это. Но если убегал, посадите его, зачем вы его застрелили?», — говорит она.

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Александр Завалов / © Слідство інфо

Бегство по минным полям и пуля в ноге: история Аркадия Кукшина

36-летнего Аркадия Кукшина мобилизовали в «Скалу» с многочисленными нарушениями, несмотря на снятие с учета и брони.

Его задержали военные ТЦК в Харькове. Аркадий сопротивлялся, во время потасовки ему выбили зуб и залили глаза слезоточивым газом. Мужчину отправили в 425-й ОШП «Скала».

На полигоне в Сумской области новобранцев удерживали под вооруженным конвоем. Из-за мелких проступков бойцам в полной экипировке запрещали пить воду по полтора суток, заставляя утолять жажду из лесных луж.

«Ты стекаешь потом, очень хочется пить. Мы нашли в лесу какую-нибудь лужу и пытались напиться из нее», — вспоминает мужчина

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Не выдержав издевательств, Аркадий решился на побег прямо из-за заминированной растяжками территории вокруг полигона. Патруль «Скалы» настиг его и открыл огонь на поражение. Мужчина получил два пулевых ранения, но чудом смог убежать лесами и болотами.

«Выхожу по минам, бег по лесу, примерно в 7 утра выхожу в село, натыкаюсь на патруль „Скалы“, они начинают по мне стрелять. Меня дважды ранили. Я бежал по полям, лесам, болотам, чудом от них бежал. Они готовы были меня застрелить, чтобы я не сбежал из БЗИН», — рассказывает Аркадий журналистам.

Пулю с ноги ему впоследствии доставали подпольно, ведь официальное обращение в больницу угрожало возвращением в руки палачей. Мужчина скрывался на квартирах у знакомых, ведь к нему домой приходили с обысками.

В конце концов, спасая жизнь, Аркадий был вынужден незаконно пересечь границу.

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Аркадий в Карпатах во время побега за границу / © Слідство інфо

Избиение железными трубами и безнаказанность руководства

Бывший инструктор полка Юрий (имя изменено) рассказал, что издевательства на полигонах «Скалы» в Харьковской области продолжаются годами. По его словам, брат командира полигона выбил глаз мобилизованному ударом приклада по лицу, оформив это впоследствии как «минно-взрывную травму».

Юрий рассказывает, что в «Скале» избивали не только мужчин, но и женщин из числа осужденных, присоединившихся к Силам обороны из тюрем.

Самому Юрию за вымышленную вину тот же родственник руководителя полигона разбил зубы и пробил голову железной трубой от гранатомета. Когда пострадавший попытался перевестись через ВСП и батальон резерва, представители «Скалы» выследили его во время отпуска в Днепре и жестоко избили во второй раз прямо посреди улицы.

Несмотря на многочисленные заявления Юрия в полицию и ГБР, уголовное производство по его избиению так и не было открыто. В то же время командира полигона «Скалы» Евгения Гаркушу («Жека») задержали только в июле 2026 года — и это за совсем другой эпизод с избиением военного капеллана.

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Юрий после второго избиения сменил место жительства, телефонные номера и решил не возвращаться в армию, пока «Скала» не отдаст ему военно-учетные документы, которые так и не вернула, несмотря на его службу в резервном батальоне.

Журналисты направили официальный запрос командованию полка «Скала» с требованием прокомментировать эти шокирующие инциденты, однако ответа на момент публикации не получили.

«В „Скале“ всех, кто от них убегает, называют наркоманами. Когда я был в „Скеле“, я видел только одного наркомана. Я хочу сказать, что сам я не наркоман, я никогда в жизни не употреблял наркотики и отношусь к ним отрицательно. Я также хочу служить дальше в армии, но не с такими уродами», — заключает Юрий.

Другие скандалы со «Скалой»

Журналисты «Суспильного» обнародовали расследование о загадочной гибели не менее пяти военнослужащих из Ивано-Франковской области, умерших в марте 2026 года за считанные недели, а иногда и дни после службы в части.

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Журналисты «Бабеля» обнаружили еще семь случаев смертей мобилизованных военнослужащих во время БЗИН.

А в июне журналисты этого же издания писали о 25 смертях мобилизованных в «Скале» и опросили очевидцев, которые рассказали о пытках и убийствах солдат командирами.

Ранее советник министра обороны, волонтер Сергей Стерненко заявил, что 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» отправил на штурм возле Покровска колонны военной техники так же бездумно, как это делают российские командиры в «мясных штурмах».

Также в Сети возник скандал из-за смерти военных «Скалы» от пневмонии.

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Кроме того, заметим, что экс-командир 155 бригады Станислав Лучанов, по приказу которого похитили и убили двух братьев из Киевщины, ранее занимал должность начальника штаба 425 отдельного штурмового полка «Скала» до февраля 2026 года.

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