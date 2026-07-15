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- Гламур
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Новые Голум, Гэндальф и Фродо: Atlas собрал звёзд в пародии на "Властелина колец" ради защиты неба
Знаменитости собирают 150 млн для ВСУ.
Украинская культурная платформа Atlas Festival совместно с фондом «Вернись живым» и «ПриватБанком» представили новый раздел благотворительной киносаги «Повелитель донатов: Братство Атласа», посвященный сбору 150 миллионов гривен на защиту украинского неба.
На этот раз создатели кампании обратились к вселенной культового «Властелина колец» и переосмыслили знакомую историю в украинском ключе. По сюжету Средиземье оказывается под новой угрозой, а судьба его обитателей зависит от тех, кто каждый день готов объединяться ради общего дела. Главные герои отправляются в непростую миссию, чтобы поддержать сбор средств «Дронопад». На их пути — опасные испытания, враги и символические артефакты. Авторы ролика подчеркивают: настоящая сила рождается только тогда, когда все действуют вместе. Они превратили узнаваемые сцены культовой саги в историю о современной украинской суперсиле — способности объединяться ради общей цели.
Роли героев в новой экранизации исполнили украинские звезды и блогеры. Фродо сыграл Саша Потупа, Гэндальфа — Жека Курган, Сарумана — Влад Шевченко, Арагорна — Саша Машлятина, Гимли — Настя Оруджева, а Леголаса — Даша Кубик. К команде также присоединились Амиль иРамиль Насировы, Влад Стебливский, Слава Кедр иОлег Свищ. Особое внимание привлекает Марк Куцевалов, сыгравший роль Голума, а неожиданным гостем сюжета стал Доктор Хаус в исполнении Жени Анслипинга. История завершается масштабной «Гэндальф-вечеринкой».
Все собранные средства будут направлены на проект «Дронопад» фонда «Вернись живым», который обеспечивает украинские подразделения оборудованием для обнаружения, перехвата и уничтожения вражеских беспилотников.
Организаторы также объявили о новом этапе благотворительной кампании. Среди участников сбора разыграют Jeep Compass 2026 года от страховой компании VUSO. Шанс выиграть автомобиль получит каждый, кто пожертвует от 300 гривен.
Напомним, недавно Atlas Festival-2026 назвал имя международного артиста, который приедет в Украину.