Новые Голум, Гэндальф и Фродо: Atlas собрал звёзд в пародии на "Властелина колец" ради защиты неба

Фестиваль «Атлас»

Реклама

Украинская культурная платформа Atlas Festival совместно с фондом «Вернись живым» и «ПриватБанком» представили новый раздел благотворительной киносаги «Повелитель донатов: Братство Атласа», посвященный сбору 150 миллионов гривен на защиту украинского неба.

На этот раз создатели кампании обратились к вселенной культового «Властелина колец» и переосмыслили знакомую историю в украинском ключе. По сюжету Средиземье оказывается под новой угрозой, а судьба его обитателей зависит от тех, кто каждый день готов объединяться ради общего дела. Главные герои отправляются в непростую миссию, чтобы поддержать сбор средств «Дронопад». На их пути — опасные испытания, враги и символические артефакты. Авторы ролика подчеркивают: настоящая сила рождается только тогда, когда все действуют вместе. Они превратили узнаваемые сцены культовой саги в историю о современной украинской суперсиле — способности объединяться ради общей цели.

Фестиваль «Атлас»

Фестиваль «Атлас»

Роли героев в новой экранизации исполнили украинские звезды и блогеры. Фродо сыграл Саша Потупа, Гэндальфа — Жека Курган, Сарумана — Влад Шевченко, Арагорна — Саша Машлятина, Гимли — Настя Оруджева, а Леголаса — Даша Кубик. К команде также присоединились Амиль иРамиль Насировы, Влад Стебливский, Слава Кедр иОлег Свищ. Особое внимание привлекает Марк Куцевалов, сыгравший роль Голума, а неожиданным гостем сюжета стал Доктор Хаус в исполнении Жени Анслипинга. История завершается масштабной «Гэндальф-вечеринкой».

Реклама

Фестиваль «Атлас»

Фестиваль «Атлас»

Все собранные средства будут направлены на проект «Дронопад» фонда «Вернись живым», который обеспечивает украинские подразделения оборудованием для обнаружения, перехвата и уничтожения вражеских беспилотников.

Организаторы также объявили о новом этапе благотворительной кампании. Среди участников сбора разыграют Jeep Compass 2026 года от страховой компании VUSO. Шанс выиграть автомобиль получит каждый, кто пожертвует от 300 гривен.

Фестиваль «Атлас»

Напомним, недавно Atlas Festival-2026 назвал имя международного артиста, который приедет в Украину.

Новости партнеров