Орнелла Мути оскандалилась из-за России, а ее дочь заявила: "Мы всегда будем туда ездить"

Орнелла Мути / © Getty Images

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Итальянская актриса Орнелла Мути в очередной раз вызвала волну возмущения после поездки в Россию.

Наибольший резонанс на этот раз вызвали даже не ее действия, а реакция дочери Найке Ривелли. Она публично встала на защиту матери и объяснила, почему они не намерены отказываться от поездок в РФ. Однако вместо поддержки получила еще больше критики. Более того, ее слова быстро начали опровергать итальянские СМИ.

«Мы наполовину русские, ты этого не знал, Роберто? Ты же такой великий журналист. Я хочу тебе кое-что сказать: у нас есть родственники в России. Те фото, которые ты публикуешь, где мама на благотворительном ужине для больных детей, 10-летней давности. И да, иногда на таких мероприятиях появляется и Путин. Дорогой Роберто Дагоспиа, мы с мамой всегда будем ездить в Россию. Русские — замечательные люди, а мы наполовину русские», — заявила Найке Ривелли в видеообращении.

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Пост Найке Ривелли / © instagram.com/naikerivelli

Пост Найке Ривелли / © instagram.com/naikerivelli

Пост Найке Ривелли / © instagram.com/naikerivelli

Причиной нового скандала стало участие Орнеллы Мути в международном форуме, который в начале июля прошел в Казани. После мероприятия итальянский таблоид Dagospia опубликовал письмо читателя с призывом обратить внимание на регулярные визиты актрисы в Россию во время полномасштабной войны в Украине. Автор подчеркнул, что участие известной итальянки в подобных мероприятиях может негативно сказаться на репутации Италии, а молчание местных СМИ по этому поводу вызывает удивление.

«В то время как война в Украине продолжается, а Россия по-прежнему находится под санкциями и в дипломатической изоляции со стороны многих западных стран, присутствие итальянской знаменитости на подобных мероприятиях не может не вызывать вопросов относительно целесообразности такого участия. Меня удивляет, что этот визит не нашел никакого отклика в итальянских СМИ, несмотря на популярность актрисы и споры, которые уже возникали в прошлом из-за подобных инициатив», — говорилось в обращении.

Пост Найке Ривелли / © instagram.com/naikerivelli

Пост Найке Ривелли / © instagram.com/naikerivelli

Впрочем, ответ дочери Орнеллы Мути лишь усилил дискуссию. В Dagospia обратили внимание, что Ривелли заявила об использовании только старых фотографий, хотя большинство обнародованных снимков были сделаны именно во время недавнего форума в Казани. Более того, похожие снимки она сама ранее публиковала в своих соцсетях.

Пост Найке Ривелли / © instagram.com/naikerivelli

На этом история не закончилась. После заявления Найке Ривелли в итальянской прессе появилось новое обращение читателя, который поставил под сомнение ее аргументы. В нем отмечалось, что ранее Орнелла Мути неоднократно рассказывала об эстонском происхождении своей семьи, а о российских корнях начала активно упоминать уже после того, как стала частым гостем российских мероприятий. Также автор обратил внимание на то, что актриса и ее дочь регулярно публикуют фото с официальных мероприятий в РФ, но никогда не показывали родственников, о которых теперь говорят как о главной причине своих поездок. Отдельно он отметил, что Найке Ривелли так и не ответила на главный вопрос критиков — уместно ли посещать страну-агрессора во время войны.

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Напомним, недавно Мерьем Узерли, известная как Роксолана из сериала «Великолепный век», возмутила поклонников очередным заявлением о России.

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