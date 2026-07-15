Взрывы и сожженный электрощит: причиной пожара оказались мелкие "незваные гости"

Улитки устроили короткое замыкание в электрощите / © Associated Press

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Жители одного из сел Трутновского района Чехии были изрядно напуганы громкими звуками, очень напоминавшими настоящие взрывы. Как выяснилось впоследствии, причиной паники стал пожар в местном распределительном электрощите, спровоцированный обычными улитками.

Об этом сообщает издание Focus.

Громкие хлопки и удивительная находка спасателей

Инцидент произошел в одном из жилых домов Трутновщины, куда срочно вызвали пожарных после сообщений о серии странных хлопков. Пожарные оперативно прибыли на место и быстро локализовали возгорание внутри оборудования.

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В ходе тщательного осмотра сгоревшего щита специалисты установили крайне необычную причину аварии. Оказалось, что внутрь электрооборудования как-то смогли заползти улитки.

Когда несколько моллюсков одновременно коснулись токопроводящих частей, возникло сильное короткое замыкание. Это мгновенно привело к нагреву контактов, ярких вспышек и последующему пожару, который местные жители приняли за взрывы.

Почему моллюски опасны для электросетей

По словам спасателей, хотя для рядовых граждан такие случаи звучат как курьез, энергетикам они хорошо известны. Секрет кроется во влажной поверхности тела улиток, являющейся идеальным проводником для электрического тока.

К счастью, на этот раз инцидент обошелся без пострадавших, а все материальные повреждения ограничились сгоревшим распределительным щитом. Пожарные успели вовремя ликвидировать огонь и не дали ему опрокинуться на жилой дом.

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«Электрические шкафы и распределительные щиты, расположенные снаружи зданий или во влажных помещениях, нуждаются в надлежащей защите от проникновения мелких животных и насекомых. Это помогает предотвратить аварии и дорогостоящий ремонт», — напомнили специалисты после ликвидации пожара.

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