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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Минфин США показал золотой доллар с портретом Трампа: фото

На аверсе монеты изображен портрет Дональда Трампа анфас, а на реверсе — американский орел и цифра «250».

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Монетный двор США начнет чеканку золотой монеты номиналом 1 доллар с изображением президента Дональда Трампа.

Об этом глава американского Минфина написал в социальной сети X.

По словам Бессента, выпуск новой монеты приурочен к 250-летию провозглашения независимости Соединённых Штатов, которое будет отмечаться в 2026 году.

«Поскольку Америка отмечает 250-летие независимости, Монетный двор США начнёт чеканку этой новой золотой монеты номиналом 1 доллар в честь непреходящего наследия свободы и в качестве прочного символа патриотизма», — написал он.

Глава Минфина подчеркнул, что новая монета имеет не только памятное, но и символическое значение.

«На монете изображен президент Трамп, и она прославляет силу американских ценностей и обещание нации, приверженной сохранению свободы для всех», — отметил Бессент.

Вместе с сообщением он опубликовал изображение будущей монеты. На аверсе изображен портрет Дональда Трампа анфас, а на реверсе — американский орел и цифра «250», символизирующая юбилей независимости США.

Напомним, выпуск памятной монеты стал следующим этапом реализации проекта, который Федеральная комиссия США по делам искусств одобрила ещё в марте. Тогда было согласовано чеканку монеты из 24-каратного золота.

На первоначальном эскизе был изображён портрет Дональда Трампа в полный рост, опирающегося кулаками на стол. Именно этот вариант дизайна ранее одобрил американский президент.

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Дата публикации
Количество просмотров
230
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