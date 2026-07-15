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Минфин США показал золотой доллар с портретом Трампа: фото
На аверсе монеты изображен портрет Дональда Трампа анфас, а на реверсе — американский орел и цифра «250».
Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Монетный двор США начнет чеканку золотой монеты номиналом 1 доллар с изображением президента Дональда Трампа.
Об этом глава американского Минфина написал в социальной сети X.
По словам Бессента, выпуск новой монеты приурочен к 250-летию провозглашения независимости Соединённых Штатов, которое будет отмечаться в 2026 году.
«Поскольку Америка отмечает 250-летие независимости, Монетный двор США начнёт чеканку этой новой золотой монеты номиналом 1 доллар в честь непреходящего наследия свободы и в качестве прочного символа патриотизма», — написал он.
Глава Минфина подчеркнул, что новая монета имеет не только памятное, но и символическое значение.
«На монете изображен президент Трамп, и она прославляет силу американских ценностей и обещание нации, приверженной сохранению свободы для всех», — отметил Бессент.
Вместе с сообщением он опубликовал изображение будущей монеты. На аверсе изображен портрет Дональда Трампа анфас, а на реверсе — американский орел и цифра «250», символизирующая юбилей независимости США.
Напомним, выпуск памятной монеты стал следующим этапом реализации проекта, который Федеральная комиссия США по делам искусств одобрила ещё в марте. Тогда было согласовано чеканку монеты из 24-каратного золота.
На первоначальном эскизе был изображён портрет Дональда Трампа в полный рост, опирающегося кулаками на стол. Именно этот вариант дизайна ранее одобрил американский президент.