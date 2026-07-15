Фатальная ошибка в соцсетях: бывший взломщик рассказал, какая привычка делает ваш дом мишенью для воров

Сезон летних отпусков — любимое время для квартирных воров

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Во время продолжительных летних отпусков оставленные без присмотра дома становятся главной мишенью для злоумышленников. Однако чаще всего хозяева сами облегчают задачу преступникам из-за очевидных подсказок о своем отсутствии и игнорировании элементарных правил безопасности.

Об этом рассказал бывший взломщик, а ныне ведущий эксперт по безопасности Майкл Фрейзер изданию LADbible.

Опасность социальных сетей

В последние годы полиция все чаще привлекает бывших преступников, чтобы понять их логику при выборе дома для ограбления. По словам специалиста, социальные сети стали настоящей находкой для современных воров. Люди беззаботно делятся планами на отдых и даже не задумываются, кто просматривает их страницы и фотографии.

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Он советует немедленно проверить настройки конфиденциальности в своих профилях и закрыть их от посторонних. Злоумышленники активно используют публичные сообщения для тщательного планирования своих визитов, если уже знают, где вы живете.

«Что касается социальных сетей, я называю это интернет-шоппингом. Люди глупо излагают слишком много информации на своих социальных страницах, и это делает все так просто для взломщика», — подчеркнул эксперт.

Обзор дома и оставленные вещи

Однако не только фотографии в Instagram могут привлечь внимание незваных гостей к вашему дому. Воры обычно внимательно осматривают дом снаружи, прежде чем решиться на незаконное проникновение. Даже обычный настенный календарь с вашими планами может стать проблемой, если он висит слишком близко к окну.

Майкл Фрейзер также предупреждает, что оставленные на виду в прихожей ключи или женские сумочки мгновенно делают вас желаемой целью. А если у вас есть садовые инструменты, их следует надежно запирать в сарае, чтобы преступники не использовали их для взлома дверей или окон.

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Кроме того, наружная территория дома должна быть хорошо освещена. Эксперт советует убрать высокие живые изгороди или мусорные баки, за которыми вор может легко спрятаться или использовать их в качестве подставки, чтобы залезть в открытое окно.

Системы безопасности и скрытые камеры

Специалист настоятельно рекомендует не ограничиваться только базовыми замками, а инвестировать в более надежные системы защиты. Обычные дверные замки часто не становятся серьезным препятствием для опытного и решительного грабителя.

Относительно видеонаблюдения, бывший взломщик советует устанавливать скрытые камеры вместо стандартных или в дополнение к ним. Очевидные системы безопасности воры могут легко повредить или выключить, тогда как замаскированную камеру рядовой преступник просто не заметит.

Напомним, если вы собрались в отпуск в Италию, вам нужно знать самые распространенные схемы обмана туристов. Ведь такой отдых может обойтись гораздо дороже, чем планировалось , из-за ловушек для путешественников.

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