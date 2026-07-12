Фото ключей в Интернете: эксперт по кибербезопасности предупредил о серьезной опасности собственников жилья

Фото ключей

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Эксперт по кибербезопасности Эван Оттингер из Виргинии предупредил, что невинное фото своих ключей после покупки жилья может подвергать серьезной опасности.

Об этом сообщает Daily Mail.

Человек много лет работал в сфере «безопасности в правительственных и коммерческих сферах». И в течение своей карьеры он многое узнал о том, как работают хакеры.

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В одном из видео он раскрыл страшный способ, которым грабители могут попасть в дом, лишь предъявив изображение ключа. В нем было показано, как Эван копирует изображение в кодировочную программу, а затем использует свой 3D-принтер для создания нового ключа — и это была полная копия оригинала. Более того, он даже испытал это на своей запертой двери — и это сработало.

Это видео стало вирусным. Его просмотрели более 1,3 миллиона раз.

В разговоре с Newsweek Оттингер рассказал, что узнал этот процесс после прохождения курса, который преподавал автор и эксперт по безопасности Девиант Оллам в 2024 году. По его словам, во время обучения он узнал о нескольких методах декодирования, создания и копирования ключей, в частности с помощью наложений, свободных и доступных в Интернете.

«За исключением принтера, все эти инструменты бесплатны и с открытым исходным кодом. Это означает, что каждый может их использовать. И хотя я использовал 3D-принтер, они не нужны. Ключи можно также вырезать и подпиливать вручную или с помощью специальных резаков для ключей. Опытному человеку нужно примерно 10–15 минут от загрузки изображения до извлечения ключа из принтера», — предупредил он.

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Он предложил установить во всех домах камеры и сигнализацию.

Напомним, российские хакеры взламывают камеры в Европе, в том числе в Нидерландах, чтобы следить за помощью Украины.







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