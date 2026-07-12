ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
411
Час на прочитання
2 хв

Фото ключів в Інтернеті: експерт з кібербезпеки попередив про серйозну небезпеку власників житла

Експерт з кібербезпеки розкрив страшний спосіб, яким грабіжники можуть потрапити до будинку, лише пред’явивши зображення ключа.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
1 коментар
Фото ключів

Фото ключів

Експерт з кібербезпеки Еван Оттінгер з Вірджинії попередив, що невинне фото своїх ключів після покупки житла може наражати на серйозну небезпеку.

Про це повідомляє Daily Mail.

Чоловік багато років працював у сфері «безпеки в урядових та комерційних сферах». І протягом своєї кар’єри він багато чого дізнався про те, як працюють хакери

В одному із відео він розкрив страшний спосіб, яким грабіжники можуть потрапити до будинку, лише пред’явивши зображення ключа. У ньому було показано, як Еван копіює зображення в програму для кодування, а потім використовує свій 3D-принтер для створення нового ключа — і це була повна копія оригіналу. Ба більше, він навіть випробував це на своїх замкнених дверях — і це спрацювало.

Це відео стало вірусним. Його переглянули понад 1,3 мільйона разів.

У розмові з Newsweek Оттінгер розповів, що дізнався про цей процес після проходження курсу, який викладав автор та експерт з безпеки Девіант Оллам у 2024 році. За його словами, під час навчання він дізнався про декілька методів декодування, створення та копіювання ключів, зокрема за допомогою накладень, які є вільними й доступними в Інтернеті.

«За винятком принтера, всі ці інструменти є безкоштовними та з відкритим вихідним кодом. Це означає, що кожен може використовувати їх. І хоча я використовував 3D-принтер, вони не потрібні. Ключі також можна вирізати та підпилювати вручну або за допомогою спеціальних різаків для ключів. Досвідченій людині потрібно приблизно 10–15 хвилин від завантаження зображення до виймання ключа з принтера», — попередив він.

Також він запропонував встановити в усіх будинках камери та сигналізацію.

Нагадаємо, російські хакери зламують камери в Європі, зокрема в Нідерландах, аби стежити за допомогою України.



Коментарі (1)
Сортувати:
igo3611
20:59, 2026.07.12
Тсн, пропило дно.
Дата публікації
Кількість переглядів
411
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie