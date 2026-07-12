Фото ключів в Інтернеті: експерт з кібербезпеки попередив про серйозну небезпеку власників житла

Фото ключів

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Експерт з кібербезпеки Еван Оттінгер з Вірджинії попередив, що невинне фото своїх ключів після покупки житла може наражати на серйозну небезпеку.

Про це повідомляє Daily Mail.

Чоловік багато років працював у сфері «безпеки в урядових та комерційних сферах». І протягом своєї кар’єри він багато чого дізнався про те, як працюють хакери

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В одному із відео він розкрив страшний спосіб, яким грабіжники можуть потрапити до будинку, лише пред’явивши зображення ключа. У ньому було показано, як Еван копіює зображення в програму для кодування, а потім використовує свій 3D-принтер для створення нового ключа — і це була повна копія оригіналу. Ба більше, він навіть випробував це на своїх замкнених дверях — і це спрацювало.

Це відео стало вірусним. Його переглянули понад 1,3 мільйона разів.

У розмові з Newsweek Оттінгер розповів, що дізнався про цей процес після проходження курсу, який викладав автор та експерт з безпеки Девіант Оллам у 2024 році. За його словами, під час навчання він дізнався про декілька методів декодування, створення та копіювання ключів, зокрема за допомогою накладень, які є вільними й доступними в Інтернеті.

«За винятком принтера, всі ці інструменти є безкоштовними та з відкритим вихідним кодом. Це означає, що кожен може використовувати їх. І хоча я використовував 3D-принтер, вони не потрібні. Ключі також можна вирізати та підпилювати вручну або за допомогою спеціальних різаків для ключів. Досвідченій людині потрібно приблизно 10–15 хвилин від завантаження зображення до виймання ключа з принтера», — попередив він.

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Також він запропонував встановити в усіх будинках камери та сигналізацію.

Нагадаємо, російські хакери зламують камери в Європі, зокрема в Нідерландах, аби стежити за допомогою України.







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