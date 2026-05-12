Хакери полюють на ваше селфі: експерти попередили про загрозу від фото з пальцями

Сучасні технології та штучний інтелект дозволяють зловмисникам отримувати біометричні дані навіть із селфі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Експерти пояснюють, що хакери можуть за допомогою AI-інструментів виділяти відбитки пальців із фотографій високої якості та потенційно використовувати їх для доступу до акаунтів, банківських застосунків чи електронної пошти.

Поштовхом до нової хвилі занепокоєння стала демонстрація китайської експертки з безпеки Лі Чан. Під час телешоу вона показала, як можна відтворити відбитки пальців знаменитості зі звичайного фото у соцмережах, де людина показувала знак «peace».

За її словами, чіткі відбитки можуть бути зчитані навіть із фотографій, зроблених на відстані до 1,5 метра. У деяких випадках частину даних можливо відновити й із більшої дистанції.

Які фото найбільш наражають на небезпеку

Найбільший ризик становлять добре освітлені фото високої якості, де руки чітко видно спереду. Якщо у мережі є кілька зображень під різними кутами, це ще більше спрощує завдання для кіберзлочинців.

Експерти радять за можливості розмивати або приховувати пальці на фотографіях перед публікацією у соцмережах.

Подібні випадки вже траплялися раніше. Ще 2014 року німецький хакер Ян Крісслер заявив, що зміг відтворити відбиток пальця нинішньої президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн за фотографіями з публічного заходу.

Окремо фахівці попереджають про популярний тренд із «AI-ворожінням по долоні», коли користувачі завантажують у чат-боти детальні фото рук.

За словами консультанта з кібербезпеки компанії ESET Джейка Мура, такі сервіси можуть отримувати зображення у високій якості разом із великою кількістю біометричних даних.

«Передача таких фото великим технологічним компаніям потенційно небезпечна, адже біометричні дані можуть зберігатися або використовуватися у майбутньому», — зазначив експерт.

Водночас спеціалісти наголошують, що масового характеру подібні атаки поки не мають і найчастіше стосуються цілеспрямованих спроб отримати доступ до цінних акаунтів або пристроїв.

