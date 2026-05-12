Корабель Ursa Major вибухнув і затонув у Середземному морі

У грудні 2024 року в Середземному морі внаслідок серії загадкових вибухів затонуло російське вантажне судно Ursa Major, яке таємно транспортувало компоненти ядерних реакторів для підводних човнів до Північної Кореї. Але з метою конспірації ядерні реактори записали в митній декларації як «каналізаційні люки».

Про подробиці цієї шпигунської драми пише Daily Express.

Від каналізаційних люків до реакторів

Інцидент стався за 60 миль від узбережжя Іспанії. За офіційними документами, корабель вийшов із Санкт-Петербурга 11 грудня, офіційно прямуючи до Владивостока. В декларації були зазначені два великі крани, 129 порожніх контейнерів і дві гігантські «кришки для люків». Проте західні слідчі одразу запідозрили недобре: навіщо Росії тягнути такий мізерний і дивний вантаж морем через пів світу, якщо є розгалужена залізнична мережа?

Усе стало на свої місця, коли після катастрофи іспанські слідчі допитали врятованого капітана. Той спочатку намагався триматися легенди про «люки», але під тиском запитань зізнався: насправді судно транспортувало компоненти для двох ядерних реакторів, аналогічних до тих, що використовуються на підводних човнах. Справжнім пунктом призначення був північнокорейський порт Расон. Вочевидь, це була своєрідна плата Кім Чен Ину за відправлення військ на війну проти України.

Суперторпеда та замітання слідів на дні

Обставини затоплення Ursa Major виявилися не менш інтригувальними за його вантаж. 23 грудня судно різко змінило курс, а згодом на його правому борту, в районі машинного відділення, пролунали три вибухи. Двоє членів екіпажу загинуло, ще 14 врятувалися на шлюпці, їх підібрали іспанські служби.

Коли слідчі почали розбиратися, вони виявили в корпусі судна пробоїну розміром 50 на 50 сантиметрів з увігнутим всередину металом. Головна версія — влучання високошвидкісної «суперкавітаційної» торпеди. Це надсучасна зброя, яка утворює навколо себе повітряний міхур для феноменальної швидкості під водою, і мають таку зброю лише США, РФ, Іран та кілька країн НАТО.

Власник судна, пов’язана з Міноборони РФ компанія «Оборонлогістика», очікувано назвала це «терористичним актом». Але подальші дії самих росіян дуже нагадують замітання слідів. Військові кораблі РФ «Іван Грен» та «Олександр Отраковський», які супроводжували вантаж, випустили червоні сигнальні ракети, після чого під водою зафіксували ще чотири вибухи — ймовірно, росіяни добивали власний вантаж на дні.

Згодом таємничості додало те, що на місце аварії на цілих п’ять днів прибув російський розвідувальний корабель «Янтар». А щоб проконтролювати ситуацію з витоком радіації, над районом затоплення двічі пролетів рідкісний американський літак-розвідник WC135-R, відомий серед військових як «ядерний нюхач».

Нагадаємо, експерти називають суховантаж Ursa Major транспортним флагманом оборонної логістики РФ. Корабель був задіяний під час роботи так званого «Сирійського експресу» і фактично постійно доправляв усе необхідне для існування військової бази в Тартусі.

