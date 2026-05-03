Мінус носій "Калібрів": Україна вдарила по порту Приморськ і флоту РФ — Зеленський

Зеленський / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Українські сили провели спільну операцію та уразили об’єкти РФ у порту Приморськ. Внаслідок атаки знищено щонайменше один носій крилатих ракет «Калібр» та інші цілі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Удари по порту Приморськ

Деталі про удари по цілях РФ

За словами генерал-майора Євгенія Хмари, уражено ракетний корабель типу «Каракурт», сторожовий катер і танкер, який належить до так званого тіньового нафтового флоту РФ. Крім того, значних пошкоджень зазнала інфраструктура нафтоналивного порту.

Реклама

«Кожен такий наш результат обмежує російський потенціал війни», — наголосив президент.

Він додав, що погодив справедливі відповіді на терор українських мирних міст армією РФ.

«Росія може закінчити цю свою війну в будь-який момент. Затягування війни призведе тільки до масштабування наших захисних операцій», — завершив український лідер.

Як уточнили у Силах Спеціальних Операцій ЗС України, корабель був оснащений пусковою установкою з вісьмома ракетами «Калібр» дальністю до 2000 км, а також морським зенітним комплексом «Панцир-М». Його використовували для прикриття портової інфраструктури від атак українських безпілотників.

Реклама

Також пошкоджено нафтотермінал «Приморськ», який є ключовим для експорту російської нафти через Балтійське море.

У військовому командуванні наголошують, що такі удари послаблюють логістичні та економічні можливості РФ, а також ускладнюють обходження міжнародних санкцій.

Операцію провели підрозділи Deep Strike ССО у взаємодії зі Службою безпеки України, ГУР, Силами безпілотних систем і прикордонниками. Цілі розташовані приблизно за тисячу кілометрів від північного кордону України.

Раніше наші бійці уразили два російські танкери біля входу до порту Новоросійськ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, наголосивши, що судна належали до так званого «тіньового флоту» РФ. За його словами, ці танкери активно використовувалися для транспортування нафти, однак після удару вже не зможуть виконувати такі функції.

Реклама

Новини партнерів