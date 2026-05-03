Президент прибув до Вірменії на саміт європейських лідерів: з ким зустрінеться

Перший день візиту присвячений зміцненню партнерства з ключовими європейськими країнами, 3 травня, заплановані переговори з очільниками урядів чотирьох країн.

Світлана Несчетна
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Єревана, де візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, передає кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

Програма на 3 травня: акцент на двосторонні відносини

Перший день візиту присвячений зміцненню партнерства з ключовими європейськими країнами.

За словами речника, у неділю, 3 травня, заплановані переговори з очільниками урядів чотирьох країн.

«Сьогодні у програмі в основному двосторонні зустрічі: з премʼєр-міністрами Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії. Завтра сам саміт європейських лідерів та продовження двосторонніх і багатосторонніх зустрічей», — сказав Никифоров.

Коли чекати на заяви?

Офіційні коментарі для медіа розпочнуться вже сьогодні ввечері. Спільна заява Президента України та Прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера очікується приблизно о 18:15 за місцевим часом.

Зазначається, що основна частина саміту відбудеться у понеділок, 4 травня.

Саміт Європейської політичної спільноти є важливим майданчиком для координації зусиль у сферах безпеки, енергетики та економічної стабільності на континенті.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив участь України на саміті НАТО, проведення якого заплановане в Анкарі (Туреччина) 7-8 липня.

