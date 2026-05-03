Сестер Йоркських раптово зазнімкували на прогулянці Лондоном
Принцеси Йоркські Беатріс та Євгенія вперше за кілька місяців з’явилися на публіці.
Цього тижня дівчата були помічені в центрі Лондона після спільного обіду в ексклюзивному і шикарному ресторані Soho Mews House в Мейфері.
За кілька годин щаслива 36-річна Євгенія знову сяяла від щастя, насолоджуючись романтичним вечором зі своїм 39-річним чоловіком Джеком Бруксбенком у бістро, відзначеному зіркою Мішлен, у Ноттінг-Гіллі.
Декількома годинами раніше Беатріс і Євгенія жваво розмовляли, прогулюючись Мейфером недалеко від Ганновер-сквер, видання Daily Mail поділилося фотографіями.
Один із очевидців розповів виданню, що сестри перебували у чудовому настрої та насолоджувалися сонячною погодою. А туристи, що прогулювалися найпрестижнішим районом Лондона, схоже, зовсім не помічали, що проходять повз членів королівської родини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що король Чарльз запросив таки сестричок на королівські кінні перегони в Аскоті, які відбудуться у червні.