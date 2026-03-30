- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 104
- Час на прочитання
- 2 хв
Бабуся сина Едоардо Мапеллі-Моцці висловилася про його шлюб із принцесою Беатріс
Мати Дари Хуанг, колишньої нареченої Едоардо Мапеллі-Моцці, порушила мовчання з приводу кризи у шлюбі її екс-тестя і принцеси Беатріс.
Про шлюб принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці та кризу в ньому зараз багато говорять. Висловилася навіть мати колишньої дівчини Едо — Лілі Хуанг.
Її дочка Дара Хуанг колись була заручена з Мапеллі-Моцці. Жінка заявила, що було б дуже шкода, якби Беатріс та Едоардо розійшлися.
Дара заручилася з Едо 2017 року після того, як вони познайомилися 2015 року. Через рік у них народився син Крістофер, якому зараз дев’ять років. Проте їхні стосунки були недовгими, і вони розлучилися 2018 року, лише за кілька тижнів до того, як з’явилися чутки про роман Едо та Беатріс.
Раніше Дара Хуанг розповідала виданню Lifestyle Asia про свої стосунки з Мапеллі-Моцці: «Він був батьком моєї дитини, і він пішов так само швидко, як і з’явився».
Її мати Лілі в інтерв’ю Daily Mail розповіла, що спілкується із онуком, але не спілкується з батьком хлопчика. «Навіщо нам з ним бачитись чи з ним розмовляти?», — каже вона.
Друзі Едо і Беатріс розповіли газеті The Mail on Sunday, що між ними виникла «помітна дистанція» після того, як скандал з Епштейном зруйнував сім’ю Йоркських, і що «стосунки між ними вже давно не найкращі», але що «Беатріс сповнена рішучості продовжувати боротися і прокласти шлях через цю кризу».
Сама пара нічого публічно не коментує та дотримується режиму тиші. Раніше ми докладніше розповідали, як шлюб із принцесою Беатріс допоміг її чоловікові Едоардо зробити успішний бізнес.