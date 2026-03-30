Бабуся сина Едоардо Мапеллі-Моцці висловилася про його шлюб із принцесою Беатріс

Едоардо і Беатріс

Про шлюб принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці та кризу в ньому зараз багато говорять. Висловилася навіть мати колишньої дівчини Едо — Лілі Хуанг.

Її дочка Дара Хуанг колись була заручена з Мапеллі-Моцці. Жінка заявила, що було б дуже шкода, якби Беатріс та Едоардо розійшлися.

Дара заручилася з Едо 2017 року після того, як вони познайомилися 2015 року. Через рік у них народився син Крістофер, якому зараз дев’ять років. Проте їхні стосунки були недовгими, і вони розлучилися 2018 року, лише за кілька тижнів до того, як з’явилися чутки про роман Едо та Беатріс.

Раніше Дара Хуанг розповідала виданню Lifestyle Asia про свої стосунки з Мапеллі-Моцці: «Він був батьком моєї дитини, і він пішов так само швидко, як і з’явився».

Її мати Лілі в інтерв’ю Daily Mail розповіла, що спілкується із онуком, але не спілкується з батьком хлопчика. «Навіщо нам з ним бачитись чи з ним розмовляти?», — каже вона.

Друзі Едо і Беатріс розповіли газеті The Mail on Sunday, що між ними виникла «помітна дистанція» після того, як скандал з Епштейном зруйнував сім’ю Йоркських, і що «стосунки між ними вже давно не найкращі», але що «Беатріс сповнена рішучості продовжувати боротися і прокласти шлях через цю кризу».

Сама пара нічого публічно не коментує та дотримується режиму тиші.