Стало відомо, чому пасинок принцеси Беатріс живе у Британії, а не в США зі своєю рідною матір'ю

Крістофер має подвійне громадянство Великої Британії та США завдяки своїй матері, але живе більшу частину часу у Британії разом із батьком Едоардо та своєю мачухою принцесою Беатріс.

Нещодавно стало відомо, що принцеса Беатріс вагітна другою дитиною, а значить, їхня родина незабаром розшириться. Крім дочки Сієнни, Беатріс та її чоловік Едоардо є батьками Крістофера Мапеллі-Моцці (відомішого на прізвисько "Вольфі"), який народився від попередніх стосунків Едо з американською архітекторкою Дарою Хуанг. Мама Вольфі раніше розповідала про свого маленького сина в соціальних мережах і висловила свої думки про те, чому вона така рада, що він здобуває освіту у Великій Британії, а не в її рідних США.

Принцеса Беатріс та Крістофер / Фото: Associated Press

"Я рада, що мій син не ходить до школи в США. Я можу спати ночами, знаючи, що він не помре за своїм столом завтра вранці", — написала Дара, цитує її слова видання Ok!

Минулого року в США внаслідок інцидентів, пов'язаних із застосуванням вогнепальної зброї, загинуло щонайменше 1500 дітей, а по всіх штатах сталося понад 600 масових розстрілів.

"Не хочу заглиблюватися в політику, але сьогодні я пішла до спортивного магазину в США, щоб купити тенісні туфлі, і не могла не звернути уваги на величезний відділ зброї — післяріздвяний розпродаж", — написала жінка у соцмережі.

Я підійшла до чоловіка і запитала: Що мені потрібно, щоб купити зброю додому? Чи потрібна мені ліцензія?" А він відповів: "Ні, ви можете купити її прямо зараз і пройти навчання через два дні, або записатися на двогодинний курс за 50 доларів і принести її додому прямо зараз. Буквально кожен може купити найнебезпечнішу зброю, відому людству", — обурилася мати Крістофера.

Дара та Едоардо були заручені до 2018 року, але вирішили розірвати стосунки. Того ж року Едо почав зустрічатися зі своєю подругою дитинства принцесою Беатріс, а у вересні 2019 року пара оголосила про заручини.

Нагадаємо, одного разу в інтерв'ю Harper's Bazaar UK Дара Хуанг поділилася своїм позитивним поглядом на спільне виховання дітей зі своїм колишнім партнером і Беатріс і сказала, що про принцесу Йоркську Дара має лише чудові враження.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

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