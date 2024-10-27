Трамп не дозволить Путіну виграти цю війну — Єрмак

Жоден із кандидатів у президенти США не хоче дозволити Путіну виграти війну в Україні. Під час недавньої поїздки до Сполучених Штатів президент України Володимир Зеленський мав теплу розмову із кандидаткою від Демократичною партії Камалою Гарріс, але й зустріч із кандидатом від республіканців Дональдом Трампом теж пройшла дуже добре.

На цьому наголосив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Corriere Della Sera.

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“Я був присутній, не буду розповідати подробиць, це було за закритими дверима, але можу сказати, що ми повернулися зі Сполучених Штатів впевнені, що жоден із двох кандидатів не хоче дозволити Путіну виграти цю війну і що військова підтримка буде продовжена. Трамп також говорить про необхідність справедливого миру. Республіканська партія, хоч і відрізняється від Демократичної, добре знає, що на нас напали і ми не можемо не перемогти”, - сказав він.

Андрій Єрмак додав, що жоден американський лідер не має наміру сприяти перемозі автократії, такої як Росія.

При цьому він назвав “трагедією” те, що минулої зими Дональд Трамп півроку працював над тим, щоб заморозити військову допомогу Україні, зауваживши, що це було предметом недавньої розмови у Вашингтоні і комунікація з цього приводу продовжується.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Дональд Трамп запевнив його, що у разі своєї перемоги на виборах продовжить підтримувати Україну в її протистоянні російській агресії.

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