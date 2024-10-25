Усик запропонував Трампу продемонструвати свій вплив на Путіна у несподіваний спосіб

Український боксер Олександр Усик, який є чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC, WBO та IBO, запропонував кандидату в президенти США Дональду Трампу продемонструвати свій вплив на президента РФ Володимира Путіна і допомогти звільнити українців з російського полону.

Про це він написав у мережі Х.

Звертаючись до стендапера Джо Рогана, Усик попросив його передати Дональду Трампу, який з’являється в його подкасті, таке прохання.

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“Якщо пан президент [тобто 45-й президент США Дональд Трамп] настільки впевнений у своєму впливі на Путіна, чи міг би він негайно допомогти звільнити захисників “Азовсталі” й усіх українців з російського полону? Час має важливе значення. З повагою, Олександр”, – наголосив він.

Боксер Олександр Усик звернувся з проханням до Трампа

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп заявив, що мав "хороші стосунки" з диктатором РФ Володимиром Путіним. Мовляв, за часів його президентства "ніколи не загрожувала війна". Також він заявив, що сказав би Путіну "ніколи не лізти до України".

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