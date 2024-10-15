Трамп заявив, що Путін попереджав його про вторгнення до України

Кандидат-республіканець на посаду президента США Дональд Трамп вкотре вихвалився, що "дуже добре ладнає з Володимиром Путіним", та навіть заявив, що "фюрер" попереджав його про вторгнення до України.

Про це американський політик висловився під час виступу на заході в мерії міста Оукс в східній Пенсільванії, пише The Telegraph.

Трамп підтвердив свої добрі стосунки з російським диктатором і заявив, що повномасштабне вторгнення до України ніколи б не відбулося під час його президентства.

"Це було зіницею його ока, він говорив про це, але я сказав, що він на це не піде", - висловився Трамп про рішення Путіна здійснити вторгнення.

За словами кандидата в президенти, очільник Кремля наважився на це через чинного президента США Джо Байдена. Також Трамп наголосив, що також мав добрі стосунки з президентом України Володимиром Зеленським. Також він амбітно наголосив, що покладе кінець війні ще до того, як його оберуть президентом.

"Байден нічого з цим не зробив. Він навіть не спілкувався з Путіним понад рік. Це війна, яка має закінчитися. Я збираюся завершити цю війну... Я спробую завершити цю війну, будучи обраним президентом. Я хочу, щоб люди перестали вмирати, от і все", - заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше колишній прем'єр Британії Борис Джонсон назвав ім'я політика, за президенства якого Путін не напав би на Україну. Йдеться про Дональда Трампа.

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