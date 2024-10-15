Суп із пельменями: швидкий рецепт

Цей ситний суп допоможе вам, коли потрібно смачно і швидко нагодувати рідних, а в морозилці залишилося трохи пельменів.

Найкраще використовувати домашні пельмені, їх можна наліпити заздалегідь і заморозити, але підійдуть і магазинні. Головне, щоб вони були гарної якості.

Інгредієнти вода 1,5 л картопля 3 шт. морква 1 шт. цибуля ріпчаста 1 шт. пельмені готові 350 г олія 2 ст. л. лавровий лист 1 шт. чорний мелений перець сіль зелень (кріп, петрушка)

Очистіть картоплю, моркву та цибулю. Промийте. Моркву натріть на велику тертку, а цибулю наріжте дрібними кубиками. Обсмажте на сковороді з олією до легкого золотистого кольору. Зелень подрібніть. Картоплю наріжте середніми кубиками. Викладіть у каструлю і залийте холодною водою, посоліть. Доведіть до кипіння. Варіть 15-20 хвилин до м'якості картоплі. Додайте заморожені пельмені, перемішайте, коли вони випливуть на поверхню супу, покладіть обсмажену цибулю, моркву, лавровий лист і чорний мелений перець. Доведіть до кипіння та варіть ще 1-2 хвилини на невеликому вогні. Потім посипте зеленню, перемішайте та відключіть вогонь. Накрийте кришкою та залиште на 8-10 хвилин.

Поради:

Подайте до супу сметану.

Читайте також: