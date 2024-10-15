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Суп із пельменями: швидкий рецепт

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
40 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
204
Час на прочитання
1 хв
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Суп із пельменями: швидкий рецепт

Суп із пельменями / Фото: Credits

Цей ситний суп допоможе вам, коли потрібно смачно і швидко нагодувати рідних, а в морозилці залишилося трохи пельменів.

Найкраще використовувати домашні пельмені, їх можна наліпити заздалегідь і заморозити, але підійдуть і магазинні. Головне, щоб вони були гарної якості.

Інгредієнти

вода
1,5 л
картопля
3 шт.
морква
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
пельмені готові
350 г
олія
2 ст. л.
лавровий лист
1 шт.
чорний мелений перець
сіль
зелень (кріп, петрушка)
  1. Очистіть картоплю, моркву та цибулю. Промийте.
  2. Моркву натріть на велику тертку, а цибулю наріжте дрібними кубиками. Обсмажте на сковороді з олією до легкого золотистого кольору.
  3. Зелень подрібніть.
  4. Картоплю наріжте середніми кубиками. Викладіть у каструлю і залийте холодною водою, посоліть. Доведіть до кипіння. Варіть 15-20 хвилин до м'якості картоплі. Додайте заморожені пельмені, перемішайте, коли вони випливуть на поверхню супу, покладіть обсмажену цибулю, моркву, лавровий лист і чорний мелений перець. Доведіть до кипіння та варіть ще 1-2 хвилини на невеликому вогні. Потім посипте зеленню, перемішайте та відключіть вогонь. Накрийте кришкою та залиште на 8-10 хвилин.

Поради:

  • Подайте до супу сметану.

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