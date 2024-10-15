Суп із пельменями: швидкий рецепт

Цей ситний суп допоможе вам, коли потрібно смачно і швидко нагодувати рідних, а в морозилці залишилося трохи пельменів.
Найкраще використовувати домашні пельмені, їх можна наліпити заздалегідь і заморозити, але підійдуть і магазинні. Головне, щоб вони були гарної якості.
Інгредієнти
- вода
- 1,5 л
- картопля
- 3 шт.
- морква
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- пельмені готові
- 350 г
- олія
- 2 ст. л.
- лавровий лист
- 1 шт.
- чорний мелений перець
- сіль
- зелень (кріп, петрушка)
- Очистіть картоплю, моркву та цибулю. Промийте.
- Моркву натріть на велику тертку, а цибулю наріжте дрібними кубиками. Обсмажте на сковороді з олією до легкого золотистого кольору.
- Зелень подрібніть.
- Картоплю наріжте середніми кубиками. Викладіть у каструлю і залийте холодною водою, посоліть. Доведіть до кипіння. Варіть 15-20 хвилин до м'якості картоплі. Додайте заморожені пельмені, перемішайте, коли вони випливуть на поверхню супу, покладіть обсмажену цибулю, моркву, лавровий лист і чорний мелений перець. Доведіть до кипіння та варіть ще 1-2 хвилини на невеликому вогні. Потім посипте зеленню, перемішайте та відключіть вогонь. Накрийте кришкою та залиште на 8-10 хвилин.
Поради:
- Подайте до супу сметану.
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