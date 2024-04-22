Рецепт рибного супу з лососем

Рибний суп з лососем і картоплею – легка, корисна та ароматна страва. Готується вона буквально за пів години. Для приготування супу потрібно мати лосося, картоплю, моркву та цибулю.
Інгредієнти
- філе лосося
- 300 г
- картопля
- 3 шт.
- вода
- 2,5 л
- морква
- 1 шт.
- цибуля
- 1 шт.
- лист лавровий
- 2 шт.
- олія
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- петрушка
- Лосося промийте, відокремте від шкіри, видаліть кістки та поріжте на середні шматочки.
- Цибулю і моркву очистьте та помийте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, а моркву – тонкими півкільцями.
- До каструлі з товстим дном налийте олію та обсмажте цибулю з морквою до золотавого кольору.
- Додайте картоплю і залийте водою, доведіть до кипіння та варіть 10 хвилин. Посоліть, поперчіть.
- Викладіть до каструлі рибу й лавровий лист. Варіть суп п'ять хвилин після закипання. Наприкінці додайте подрібнену петрушку.
Поради:
- Філе лосося можна замінити на будь-яку рибу, яку ви любите.
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