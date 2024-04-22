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Рецепт рибного супу з лососем

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
35 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
318
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт рибного супу з лососем

Рибний суп з лососем / Фото: Credits

Рибний суп з лососем і картоплею – легка, корисна та ароматна страва. Готується вона буквально за пів години. Для приготування супу потрібно мати лосося, картоплю, моркву та цибулю.

Інгредієнти

філе лосося
300 г
картопля
3 шт.
вода
2,5 л
морква
1 шт.
цибуля
1 шт.
лист лавровий
2 шт.
олія
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
петрушка
  1. Лосося промийте, відокремте від шкіри, видаліть кістки та поріжте на середні шматочки.
  2. Цибулю і моркву очистьте та помийте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, а моркву – тонкими півкільцями.
  3. До каструлі з товстим дном налийте олію та обсмажте цибулю з морквою до золотавого кольору.
  4. Додайте картоплю і залийте водою, доведіть до кипіння та варіть 10 хвилин. Посоліть, поперчіть.
  5. Викладіть до каструлі рибу й лавровий лист. Варіть суп п'ять хвилин після закипання. Наприкінці додайте подрібнену петрушку.

Поради:

  • Філе лосося можна замінити на будь-яку рибу, яку ви любите.

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