Буданов попередив про важкий період вже від травня

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, на Україну чекає досить важка ситуація на фронті найближчим часом.

Про це він розповів в інтерв'ю BBC Україна.

"Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", - зазначив він.

Буданов додав, що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію.

"Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня. Мова про все", - резюмував Кирило Буданов.

Нагадаємо, Буданов розповів про ціль літнього наступу ЗС РФ, "мирний план" Трампа та розпад Росії.

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