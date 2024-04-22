Буданов попередив про важкий період вже від травня

Кирило Буданов розповів, що окупанти наразі проводять комплексну операцію.
Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, на Україну чекає досить важка ситуація на фронті найближчим часом.
Про це він розповів в інтерв'ю BBC Україна.
"Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", - зазначив він.
Буданов додав, що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію.
"Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня. Мова про все", - резюмував Кирило Буданов.
Нагадаємо, Буданов розповів про ціль літнього наступу ЗС РФ, "мирний план" Трампа та розпад Росії.
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