Буданов предупредил о тяжелом периоде уже с мая

Кирилл Буданов рассказал, что оккупанты сейчас проводят комплексную операцию.
Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, Украину ждет довольно тяжелая ситуация на фронте в ближайшее время.
Об этом он рассказал в интервью BBC Украина.
"Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", — отметил он.
Буданов добавил, что россияне будут использовать всеохватывающий подход. Они производят комплексную операцию.
"Не будем мы об этом с вами долго разговаривать, но это трудный период будет. Средина мая, начало июня. Речь обо всем", — резюмировал Кирилл Буданов.
Напомним, Буданов рассказал о цели летнего наступления ВС РФ, "мирном плане" Трампа и распаде России.
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