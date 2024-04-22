Под Москвой горело целую ночь: детали с фото и видео

Ранее в МЧС России сообщили о пожарах в Московской области и Санкт-Петербурге.

В Московской области всю ночь на 22 апреля продолжался пожар на промышленном объекте.

Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, распространивший соответствующие видео.

"Под Москвой всю ночь горел промышленный объект", – говорится в кратком заявлении.

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На видео с пожаром видно, как дым и пламя вздымались в ночное небо.

Напомним, что ночью в Московской области загорелся пожар в производственном здании, сообщили в российском МЧС.

Также горел пожар на станции технического обслуживания в Московском районе Санкт-Петербурга.

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Пожар в Московской области 22 апреля/Фото: российские телеграм-каналы

Под Москвой целую ночь горел промышленный объект – видео

К слову, в ночь на 21 апреля ряд российских областей атаковали беспилотники. В Минобороны РФ отчитались о перехвате и уничтожении 50 дронов.

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