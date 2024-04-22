Под Москвой горело целую ночь: детали с фото и видео

Ранее в МЧС России сообщили о пожарах в Московской области и Санкт-Петербурге.
В Московской области всю ночь на 22 апреля продолжался пожар на промышленном объекте.
Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, распространивший соответствующие видео.
"Под Москвой всю ночь горел промышленный объект", – говорится в кратком заявлении.
На видео с пожаром видно, как дым и пламя вздымались в ночное небо.
Напомним, что ночью в Московской области загорелся пожар в производственном здании, сообщили в российском МЧС.
Также горел пожар на станции технического обслуживания в Московском районе Санкт-Петербурга.
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К слову, в ночь на 21 апреля ряд российских областей атаковали беспилотники. В Минобороны РФ отчитались о перехвате и уничтожении 50 дронов.
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