Россия ударила по Украине беспилотниками и ракетами: сколько целей удалось сбить

Не удалось "приземлить" все дроны.

В ночь на понедельник, 22 апреля, российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками Shahed. Силы ПВО уничтожили 5 российских дронов.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 7 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 5 ударных дронов были уничтожены", — говорится в сообщении.

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил сбитие пяти Shahed, а также одного БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Все дроны были сбиты в Одесской области.

"В ночь на 22 апреля 2024 года противник атаковал семью ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда – Крым и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из оккупированной Донетчины", - говорится в сообщении

Напомним, после полуночи в ряде областей раздались сирены — захватчики атаковали Украину беспилотниками. Вражеские БПЛА были зафиксированы на юге страны.

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